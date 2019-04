Rosa Gallego será por tercera vez consecutiva la número dos de la candidatura del PP

La actual portavoz del grupo municipal del PP y exconcejala de Hacienda y Personal en el anterior Gobierno local de Carlos Negreira, Rosa Gallego, será la número dos de la lista popular a las elecciones municipales. Así lo anunció en la mañana de ayer la candidata a la Alcaldía, Beatriz Mato, que la calificó de "mujer fuerte, trabajadora e incansable" y añadió: "No es bueno para mí, ni para el PP, sino para la ciudad. Es una persona, no que suma, sino que multiplica. No podía tener mejor número dos". La popular destacó su labor de oposición tocando temas "que preocupan a los coruñeses".

Gallego apuntó que harán "un tándem importante" y se mostró confiada en que Mato sea "la próxima alcaldesa". La actual portavoz repite puesto por tercera vez en la lista del PP a las elecciones municipales. Entró de la mano de Carlos Negreira en 2011, cuando el PP ganó los comicios, y volvió a acompañarlo en 2015, cuando acabó asumiendo la portavocía del grupo hasta ahora con la marcha del exalcalde tras la derrota electoral.