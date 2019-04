El veto del Supremo impide activar las cámaras que multan en los semáforos

Las cámaras llamadas de foto-rojo, que detectan si un vehículo se salta una semáforo en rojo, se mantienen inhabilitadas, tal como reconoce el Concello en una contestación a una pregunta escrita del PP. El Gobierno local afirma que no ha impuesto "ninguna" sanción derivada de la acción estos dispositivos, colocados en 2015 „fueron proyectados en el anterior mandato, con el PP„ en cuatro lugares de gran afluencia de tráfico, por la "inseguridad jurídica" de la propia utilización de los mismos.

Las cámaras se instalaron hace cuatro años sobre semáforos ubicados en la avenida de Finisterre, Juan Flórez, plaza de Ourense y Linares Rivas, pero no llegaron a utilizarse en ningún momento. En la contestación al grupo popular, el Ejecutivo municipal apunta a las "sentencias en contra" de su uso, en referencia a que el Tribunal Supremo indicó que para que las imágenes fueran válidas debían estar sometidas a controles de medición. Fue a principios de 2018 cuando los jueces no admitieron el recurso de un Ayuntamiento valenciano que había impuesto una multa de 200 euros y retirada de cuatro puntos a un conductor. Pero no era el único caso, sino que Automovilistas Europeos Asociados explicaba en el momento del fallo en firme que había centenares de sentencias en primera instancia en toda España.

Este sistema consiste en la captación de imágenes de vehículos antes y después de su paso por los semáforos. Las fotografías son muy nítidas y permiten identificar los coches con claridad, enviando una notificación de forma automática a un centro de tratamiento de denuncias. Además, trabaja las 24 horas del día y bajo cualquier condición meteorológica.

El PP también preguntó al Concello por cinco paneles de señalización de tráfico que, denunciaba, no funcionan. Desde el Gobierno local señalan que estos dispositivos fueron instalados "hace más de quince años" y que, por tanto, funcionan "por debajo de su rendimiento". Sin aclarar si se renovarán en un futuro cercano, el Ejecutivo municipal apunta que los leds actuales están a punto de agotarse por lo que se quedarán en breve "obsoletos".