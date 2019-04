La titulación pública de Turismo arrancará el próximo curso con matrícula para 80 alumnos

El Consello de Goberno aprobó la desadscripción de la Escuela Universitaria de Turismo del Centro Español de Nuevas Profesiones, de carácter privado. Es el primer paso, dijo el rector, para que la UDC tenga un grado de turismo propio y que los alumnos estudien con precios públicos: la matrícula pasará de los 4.200 euros actuales a unos 600. La actividad se trasladará a la Facultad de Filoloxía, en A Zapateira. Abalde prevé que los trámites estén listos para iniciar allí el próximo curso con 80 alumnos. Una vez desadscrito el centro privado, se negociará con el personal docente y no docente y de la plantilla de la UDC para la incorporación de los primeros con la mayor "seguridad jurídica", según el responsable académico. "El acceso será más fácil y asequible a unos estudios muy importantes, teniendo en cuenta el empuje turístico de Galicia", resaltó el rector, que explicó que, no solo habían constatado una bajada de matrícula de primer año sino también la marcha de alumnos a otras universidades. No hay planes para los otros dos centros adscritos porque, razonó, dependen de entidades públicas y sus tasas son iguales o están próximas a las de la UDC.