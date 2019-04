El Concello solo recaudó dos años los ingresos previstos por la grúa desde 2008

Del millón de euros que el Gobierno local preveía ingresar por el servicio municipal de la grúa en 2018 tan solo facturó 560.000 euros. No es que se hayan reducido las infracciones, según explica la Policía Local, sino que, actualmente, acaban en el depósito casi la cuarta parte de los vehículos que lo hacían hace veinte años. La recaudación también ha ido a menos. En 2009, el Concello ingresó 1,4 millones de euros por este concepto de traslado de vehículos al depósito, para entonces, sacaba de las calles más de 10.000 coches por ejercicio, actualmente, menos de la mitad. El año 2018 se cerró con 4.840 vehículos en O Martinete. La Policía Local defiende que, ahora, este servicio es más eficiente que antes

En los últimos diez años, el Concello solo se acercó dos veces al objetivo de recaudación de la grúa municipal que se había marcado al elaborar los presupuestos de cada ejercicio; en todos los demás, se quedó bastante lejos, algunas veces, como en 2015, ni siquiera consiguió facturar la mitad de lo que se había propuesto. Para entonces, ingresó 460.000 euros del millón que se había marcado como objetivo.

Los años en los que el presupuesto y la recaudación real estuvieron más ajustados fueron 2009, con unos ingresos de 1,4 millones de euros sobre los 1,47 millones previstos y 2016, cuando las arcas municipales recibieron una aportación de 900.000 euros al cierre del ejercicio, tan solo 100.000 menos de los que había calculado el Gobierno local al inicio del ejercicio.

El servicio de la grúa municipal tocó suelo el año pasado, cuando retiró 4.840 vehículos de la calle, la cifra más baja de los últimos veinte años, casi cuatro veces inferior a la registrada en 1999, cuando la concesionaria trasladó al depósito 17.953 vehículos y facturó 560.000 euros. El Gobierno local explicó a este diario que, actualmente, el Concello cuenta con tres grúas para realizar el servicio de retirada de vehículos cuando, años atrás, llegó a haber seis. No es una condición que haya puesto el actual equipo de Gobierno sino que la heredó del PP.

El presidente del Sindicato Profesional de la Policía Local, que es mayoritario en el cuerpo, Manuel Aceña, defiende que el servicio es mejor ahora que hace años, a pesar de que los coches retirados son muchos menos.

Asegura que, actualmente, las grúas hacen un servicio público y no recaudatorio, ya que, en el momento en el que el 092 llama para trasladar un coche al depósito porque dificulta la circulación, la respuesta es inmediata y que, años atrás, a pesar de que había el doble de grúas, no lo era porque estaban "siempre en los mismos puntos señalados de la ciudad", donde sabían que había vehículos que infringían la normativa de aparcamiento.

Desde 2008 a 2011 „los años del gobierno de coalición de PSOE y BNG„ el Gobierno local presupuestó 1,47 millones de euros, en ninguno de ellos consiguió llegar a esa cifra, aunque tanto en 2008 como en 2009 y 2011 superó el millón de euros, para entonces, la grúa municipal retiraba unos 10.000 vehículos cada año, menos en 2011, cuando este factor bajó a 8.824. Los años que estuvo el PP en María Pita, de 2011 a 2015, la previsión de ingresos bajó a un millón de euros, salvo en 2013, cuando aumentó a 1,25. En ninguno de los ejercicios alcanzó la cifra marcada. La mayor diferencia fue la de 2015, el año del cambio de Gobierno, ya que solo ingresó 460.000 euros, del millón que había presupuestado.

Fue durante este periodo cuando se redactaron los nuevos pliegos del servicio y la concesión salió a concurso. Tras la entrada de Marea Atlántica en el Ayuntamiento, el Gobierno local formalizó el contrato que se había licitado con la Corporación anterior y mantuvo la previsión de ingresos en un millón de euros. Se acercó al objetivo en 2016, cuando facturó 900.000 euros, aunque se distanció el resto de los ejercicios, sobrepasando por poco la mitad del millón de euros previsto.

"En la época en la que más coches se retiraban, menos disponibilidad de grúas había. Eso implica que, si había un coche que estaba mal aparcado y no dejaba que circulase el tráfico, había que esperar a que llegase la grúa, agravando el problema de la circulación, ahora, las grúas están estacionadas y salen cuando se las necesita, no andan por la ciudad en busca de coches mal aparcados", indicó Manuel Aceña a este periódico. Lo que no se redujeron, según fuentes de la Policía Local, han sido las infracciones de los conductores.