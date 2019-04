Las entradas para ver a Pixies, agotadas en algunas zonas

La promotora Sweetnocturna ha anunciado en redes sociales que las entradas para el concierto de Pixies el próximo 26 de octubre en el Coliseum de A Coruña se han agotado en algunas zonas pero lanzan un mensaje de tranquilidad a los seguidores de la banda y aseguran que en las próximas horas se pondrán a la venta más localidades y se abrirán nuevos sectores.

Recuerdan que los puntos de venta oficial son Entradas Ataquilla.com, ticketea by Eventbrite y Ticketmaster España y piden no comprar en páginas de reventa no autorizadas como Viagogo.

El precio de las entradas para ver a los Pixies en A Coruña es de 28 euros (más gastos de distribución) en pista y de 32 euros en la grada con asientos numerados.