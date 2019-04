¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Noche de rumba y rock con Alpargata

22.30 horas. Los madrileños Alpargata mezclan rumba, rock y boleros con su último disco, Locos vs Gilipollas. Les acompañará el quinteto de jazz Ska-Swing Combo.

Garufa Club

Riazor, 5

►Concierto acústico de Ángel Stanich

22.30 horas. El ciclo Íntimos & Acústicos del Playa Club continúa con el directo de Ángel Stanich, que tocará su álbum Antigua y Barbuda y algunos adelantos de su tercer trabajo Máquina.

Playa Club

Andén de Riazor, s/n

►'Show' del cómico David Perdomo

El actor protagoniza un espectáculo a las 21.00 horas en el marco del festival Falando a boca chea. Antes, a las 19.00 horas, tendrá lugar un show familiar de Lorena Pinheiro.

Marineda City

Baños de Arteixo, 43

►Encuentro de autores en la Casares Quiroga

19.30 horas. Los escritores Xurxo Souto y Rivadulla Corcón, y el artista Correa Corredoira, participan en un coloquio sobre el libro Vagabundos, solitarios e sentimentais.

Casa Casares Quiroga

Panaderas, 12

►La Sinfónica estrena la obra 'Daivat'

20.30 horas. La formación interpreta, bajo la dirección de Nuno Coelho, la pieza de Manuel Martínez Burgos Daivat, ganadora del Premio Andrés Gaos 2017.

Palacio de la Ópera

Glorieta de América, s/n

►Actuación del grupo The Embrooks

22.30 horas. La banda londinense de la década de los 90 comparte en Mardi Gras los temas de We who are, su nuevo álbum tras su separación a mediados de 2005.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Charla sobre efectos especiales y animación

18.00 horas. El programa de Mundos Digitales se adelanta con una charla con el equipo de Ilion Animation Studios, que explicará el proceso de producción del filme El parque mágico.

Afundación

Cantón Grande, 8

►Antón Reixa presenta su crónica del coma

20.00 horas. El autor presenta Michigan/Acaso Michigan (Crónica de 18 días en coma), en el que relata el tiempo que permaneció inconsciente tras un accidente de tráfico.

Fundación Luis Seoane

San Francisco, 27

►Debates en Tribuna Pública

La Fábrica de Tabacos acoge una charla sobre la mujer

19.30 h.



Sábado

►Música en Tribuna Pública

Show de electrónica

20.30 h

►Xacarandaina festeja su 40 aniversario

El grupo de canto y baile tradicional celebra sus 40 años con un espectáculo en el teatro Colón, donde tocarán los temas de su último trabajo.

20.30 horas

►Presentación de un libro sobre 'Picadillo'

Xabier Maceiras descubre en el local de Cántigas da Terra la cara periodística del exalcalde Manuel María Puga y Parga.

19.00 horas



Domingo

►Espectáculo infantil en el centro Ágora

La compañía andaluza Arena en los bolsillos representa la pieza Afuera es un lugar, para niños de 1 a 5 años.

11.30 y 13.00 horas

►Actuación de la Film Symphony Orchestra

La Film Symphony Orchestra rinde homenaje a John Williams con un concierto en el Palacio de la Ópera.

19.00 horas