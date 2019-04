El alcalde, Xulio Ferreiro, entró ayer en la sede de Marea Atlántica como candidato a la Alcaldía, pero también con la obligación de explicar ante sus vecinos cómo habían sido estos cuatro años en María Pita. "Cuatro años de primeras veces", confesó Ferreiro, que se vio arropado por casi todos los concejales que le han acompañado en esta travesía, que reconoció complicada, pero también por algunas de las caras nuevas que integran su propuesta para revalidar la Alcaldía el 26 de mayo.

Era un acto para la "rendición de cuentas" para explicar qué se había hecho y qué no. En su discurso, Ferreiro aseguró que el 70% de las metas que se habían marcado a su entrada en María Pita, las habían cumplido, que el 20% estaban en proceso, aunque no finalizadas y que el 5% se había quedado en la columna del debe para el próximo mandato. Y sonaron, no solo por su boca, sino también por la de cuatro mujeres que forman parte de su lista, Susana Soneira, Antía Garrote, Leticia Barbadillo y Celsa Díaz Cabanela, retos cumplidos como la aplicación de la ley de memoria histórica, la aprobación de la renta social, el Dillo Ti y el Escano Cidadán, los presupuestos participativos, los 1.500 nuevos árboles que han echado raíces en la ciudad, la primera licencia de ocupación del ofimático, la bajada del precio del bus y la eliminación de los vertidos a la ría de O Burgo. "Ese 5% de proyecto sin hacer me produce insatisfacción, pero también ganas para seguir", reconoció ayer Ferreiro, que agradeció a las personas que confiaron en la lista de Marea Atlántica en 2015 y pidió "siete semanas" más de esfuerzo, de hacer "algo revolucionario", que es "hablar" de política y de la ciudad, de cómo se imaginan A Coruña dentro de cuatro años. Rendición de cuentas, coros de " Hai Marea", reencuentros y pistoletazo de salida de la campaña.