El Consultivo avala que el Concello anule la compra de otros dos pisos sociales

El Consello Consultivo ha emitido dos dictámenes que avalan la revisión de oficio de dos de los seis pisos comprados por la administración local en el concurso de adquisición de vivienda para destinarla a alquiler social, ubicados en las calles Almirante Mourelle y Fe. El Concello remitió los expedientes de revisión al Consultivo por posible causa de nulidad en la compra efectuada en diciembre de 2017, en ambos casos porque el inmueble no estaba inscrito a nombre de las personas ofertantes ni en el momento en que se presentaron las solicitudes en el Registro municipal ni cuando se dictó la resolución, de octubre de 2017, por la que se aprobó el listado de ofertas admitidas, incumpliendo por tanto las bases de la convocatoria. Los vendedores se mostraron en contra de la anulación de las compras, una oposición que augura recursos judiciales cuando el Concello tramite la devolución de los pisos a sus dueños y la recuperación del dinero abonado.

El órgano autonómico, cuyas decisiones son vinculantes, considera nula la adquisición de estos dos pisos por vulnerar la libre concurrencia al haber admitido inmuebles que no se ajustaban a los requerimientos. "Cualquier propietario de un inmueble que renunciase a la presentación de ofertas porque su propiedad no reúne los requisitos establecidos, podría considerarse perjudicado por interpretaciones extensivas que permiten acceder a la venta a quien no cumple las bases", señalan los dictámenes del Consultivo en estos dos casos para justificar en cada uno la revisión de oficio por concurrir causa de nulidad.

El órgano ya había autorizado la anulación de la compra de otros dos pisos en el mismo concurso, los de las calles Joaquín Martín Martínez y Santander, ambos propiedad de un firmante del manifiesto fundacional de Marea Atlántica. En el caso de la calle Santander, el Concello defendía que la operación se había realizado con acuerdo a las bases de la convocatoria y no era nula. El órgano fiscalizador discrepó, por lo que el Gobierno local envió la revisión de oficio en positivo para que el Consultivo ratificase la nulidad.

El grupo municipal del PP había advertido de las irregularidades en el concurso señalando un trato de favor hacia un simpatizante de Marea y forzó un pleno extraordinario para reclamar la revisión de oficio de ambas compras, solicitud que apoyaron el PSOE y el BNG y en la que se abstuvo el Gobierno local. En febrero la Fiscalía Provincial archivó la denuncia del PP por los pisos y decidió investigar el cambio de uso de otro similar en 2011, en el mandato de los populares. El fiscal no advirtió "trascendencia penal" en las deficiencias denunciadas por los populares.

A comienzos de 2019 el Ejecutivo aprobó enviar otros dos expedientes del concurso al Consultivo para que declarase la nulidad de su adquisición, los de los pisos de Fe y Almirante Mourelle. Justo después de que el Concello firmase estas compras, Rexeneración Urbana pagó trabajos por más de 30.000 euros para realizar reformas. Además gastó otros 14.000 euros en el piso de la calle Agra da Bragua, que por ahora es el único de los seis del concurso cuya operación está libre de dudas y parece haber cumplido los requisitos que recogen las bases. El mes pasado el Gobierno Local acordó abrir una nueva revisión de oficio a la adquisición del otro de los pisos, en la calle Barrera, al haber caducado el proceso de revisión anterior.