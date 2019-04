Un proceso sin un final claro

El recurso que elabora una de las uniones de empresas presentadas al concurso de recogida de basura contra el proceso planteará seguro una demora en el procedimiento municipal, al margen de que la resolución pueda obligar a revisar una parte del mismo. Y es que este grupo de compañías, liderado por Copasa, denuncia que el que consiguió la mejor puntuación global no debería haber formado parte del concurso por la advertencia, por parte de los técnicos de Medio Ambiente, de que incumplía los requisitos relacionados con el solar donde desarrollar parte del servicio

El concurso de recogida de basuras, uno de los más cuantiosos del Concello, de 12,1 millones anuales, amenaza con retrasar su adjudicación por la presentación de un recurso por parte de una de las uniones de empresas que se presentaron. Una situación que seguirá arrastrando el contrato prorrogado desde 2017.

El concurso. La Junta de Gobierno Local aprobó a finales de julio del año pasado el pliego de condiciones del servicio. El contrato con Cespa había finalizado hacía un año y medio, tras 50 años desde su firma. El documento, consensuado con trabajadores, vecinos, hosteleros y otros colectivos, prevé una duración de la concesión de ocho años y un precio de quince millones de euros anuales. El contrato salió a concurso dividido en dos lotes, uno para dotar al servicio de nuevos contenedores, por valor de 2,8 millones de euros, y otro para la retirada de la basura, con un precio de 12,1 millones. La Concejalía de Medio Ambiente, que dirige María García, obligaba en el documento al fomento de la retirada selectiva de los residuos y a una especial atención a los grandes productores de orgánicos, así como en las calles con una alta densidad de establecimientos de hostelería.

Participantes. Los seis participantes en la parte más abultada, por cuantía económica, del contrato „la de la recogida de basura„ son los principales grupos empresariales de este sector en España, vinculados en su mayor parte a grandes compañías de la construcción. La mayoría se presentaron en unión temporal de empresas (UTE). Eran Valoriza Medio Ambiente con Arias Infraestructuras; Cespa „la actual prestadora del servicio mediante una prórroga desde enero de 2017„; Urbaser; FCC Medio Ambiente en alianza con Ingeser Atlántica; Copasa con Geseco y Setec Building; y Acciona con Construcciones Ramón Vázquez Reino y Cogami Reciclado de Galicia.

Discrepancia. La valoración de las ofertas técnicas causa el principal motivo de controversia en el concurso. La mesa de contratación decidió hace una semana mantener en el procedimiento a la UTE de FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica a pesar de haber sido propuesta su exclusión en el informe del área de la Concejalía de Medio Ambiente. Según los responsables del departamento, la oferta de estas empresas incumplía condiciones del pliego sobre la parcela donde se asentaría el parque de maquinaria. En el informe, Medio Ambiente afirma que en el solar "solo se pueden autorizar usos y obras provisionales" por lo que especificaba que el uso pretendido "no puede ser autorizado". La mesa de contratación mantuvo a la UTE en liza porque las bases del concurso exigen que la parcela esté disponible al iniciarse el contrato, no en esta fase de la licitación. La propuesta en el punto de mira consiguió la mayor puntuación en esta parte del concurso y, tras la decisión de la mesa „formada por la concejala de Facenda, la directora de la Asesoría Jurídica, el interventor y la jefa de servicio de Contratación„ de mantenerla en el concurso, se colocaba en primera posición.

Puntuación. El viernes se abrieron las ofertas económicas y FCC e Ingeser Atlántica queda como virtual ganador del concurso. Ya antes de abrir las propuestas, el representante de la UTE Copasa, Geseco y Setec Building pidió que se paralizase el procedimiento por considerar que la propuesta de FCC e Ingeser Atlántica debía estar descartada. Al no hacer caso de su petición, la empresa anuncia la presentación de recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, que están elaborando. La actual concesionaria, Cespa, aún no ha desvelado si también reclamará ante el órgano gallego el proceso de selección. FCC e Ingeser Atlántica no han aclarado cómo solventarán las dificultades con respecto a la parcela si firma el contrato. El pliego de condiciones establece un período de seis meses en el que funcionar en una instalación provisional.