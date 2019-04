El sindicato mayoritario en Cespa impugna las bases del concurso de limpieza

El Sindicato de Traballadores da Limpeza (STL) ha presentado un recurso de impugnación contra el pliego del concurso del servicio de limpieza viaria convocado por el Ayuntamiento. El sindicato, que es mayoritario en la concesionaria del contrato, Cespa, considera que los pliegos no se ajustan a los acuerdos a los que llegaron en la mesa de trabajo para su redacción, por lo que ha solicitado su impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Los trabajadores se quejan de que, a pesar de que el Concello introdujo unos cambios, no se han solucionado todos los "errores detectados" por el sindicato, como el peso de la masa salarial, que no cuenta con datos de 2019 sino de 2018, con unos 300.000 euros de diferencia. En la lista de trabajadores a subrogar, el STL dice que faltan treinta empleados, a pesar de que no se ha realizado ningún recorte en la plantilla. El STL advierte de que emprenderá acciones legales que estimen oportunas contra la empresa concesionaria, por, presuntamente, intentar ofrecer información falsa para la redacción del contrato y contra el Gobierno local.

Fuentes del Ayuntamiento explican que mantendrán una reunión esta semana con los trabajadores para analizar si se pueden subsanar los errores sin paralizar el proceso ya que, si no lo fuese, el concurso tendría que suspenderse y empezar de nuevo. El Gobierno local esperará también a la resolución del tribunal.