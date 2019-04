¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Noche de soul con Soultrack en Garufa

22.30 horas. El grupo repasa el repertorio de los cantantes más exitosos del soul en un directo en el Garufa Club, al que se sumarán varios músicos invitados.

Garufa Club

Riazor, 5

►IV Encuentro de Coros Universitarios Sénior

11.00 h. El Coro Adayeus ejerce de anfitrión del IV Encuentro de Coros Universitarios Sénior, en el que darán un recital formaciones de Ferrol, Vigo, Oviedo, Bilbao, Palencia, Valladolid y Burgos.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Espectáculo familiar de Pedro Brandariz

19.00 horas. El cómico y actor protagoniza un espectáculo de humor para toda la familia en el Marineda City. La actuación se enmarca en el festival Falando a boca chea

Marineda City

Baños de Arteixo, 43

►Doble proyección en el CGAI

El Centro Galego de Artes da Imaxe proyecta, a las 18.00 h., del filme de Manoel de Oliveira El día de la desesperación. A las 20.30 h., se visionará A partida de Lois Basallo.

CGAI

Durán Loriga, 10

►Fernando Ontañón presenta su novela

19.30 horas. El escritor visita Berbiriana para compartir los detalles de su nueva novela, Mi vida en otra parte, en la que narra el enfrentamiento de Antía con su pasado.

►Actuación del músico Santi Araújo

22.30 horas. El artista inicia su camino en solitario con Catedral, un EP de cinco canciones en los que se mueve de su folk-rock característico al indie de autor.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Pedro Bueno inaugura su exposición

20.00 horas. La Asociación de Artistas Plásticos Galegos abre la muestra de Pedro Bueno Lugares que me encantaron, en la que el coruñés reúne hasta mayo una selección de sus pinturas.

ARGA

San Andrés, 28

►Conferencia sobre los metrosideros

20.30 horas. Tribuna Pública concluye su ciclo de charlas sobre expediciones con la ponencia del historiador Xosé Alfeirán O misterio dos metrosideros da Coruña.

Plaza de la Fábrica de Tabacos

►El pianista Joaquín Achúcarro, en concierto con la OSG: "La juventud ve más excitante un concierto de pop que a Chopin"



Sábado

►Tarde de humor con Luis Piedrahita

El humorista representa su monólogo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas en el teatro Colón.

20. 30 horas

►Representación de Os Náufragos Teatro

La compañía lleva al Teatro Rosalía su pieza Karelu, una obra que reflexiona sobre la educación en el entorno familiar y la crisis de valores.

20.30 horas

►Talleres didácticos y juegos en el Muncyt

El Muncyt organiza una jornada con talleres didácticos y juegos alrededor de la instalación Big Cube.

Desde las 13.00 horas

►Portland debuta con 'A place we know'

La banda coruñesa estrena en la Sala Pirámide su primer trabajo, A place we know, dominado por el amor y el desamor

22.30 horas

►Espectáculo infantil de Caramuxo Teatro

Caramuxo Teatro ofrece en Teatro del Andamio Redondo, el sábado a las 18.00 h. y el domingo también a las 12.30 h.

12.30 horas

Domingo

