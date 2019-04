"No intento probar nada a nadie, solo escribo temas que quiero escribir"

Esta es su primera gira en España. ¿Cuáles son sus impresiones por ahora?

Estoy entusiasmada. Tuvimos una gran experiencia tocando en un festival en Madrid el pasado año, por eso estoy entusiasmada por ver cómo son los espectáculos en salas.

Vienen a presentar Vessel . En él, mantienen una simplicidad más típica de los primeros trabajos de un artista que lo que habitualmente se escucha en el tercer álbum de estudio. ¿Van a contracorriente?

En realidad, Vessel es más complejo que cualquiera de mis primeros álbumes. Pero tampoco pienso el camino que tienen que tomar los álbumes, como que el tercero tenga que sonar de una manera específica. No pienso en la música de ese modo.

El álbum tiene canciones cortas, melodías simples? ¿Nunca ha recibido críticas por ese minimalismo?

Seguro que sí, pero no me importan. No estoy intentando probar nada a nadie, solo escribo canciones que quiero escribir.

Siempre se ha caracterizado por su naturalidad, ¿hay mucho abuso de la apariencia y la producción en el mundo de la música en la actualidad?

Creo que simplemente hay diferentes caminos que tomar. Es una elección personal.

Muchas canciones del álbum son píldoras instrumentales, ¿dar muchas vuelvas a una canción la acaba distorsionando?

Hacer muchas tomas de una canción en un día puede provocar que empiece a perder energía. Así que ensayamos mucho antes de empezar a grabar. Cuando llegamos al estudio para grabar las tomas en directo, somos capaces de hacer pocas para que sigan sintiéndose frescas.

El amor es uno de los grandes temas del trabajo, ¿es lo que más le inspira para escribir?

Me siento inspirada mayoritariamente por una variedad de interacciones humanas y relaciones, pero no necesariamente por el amor.

Hay también canciones con un tono agridulce, con frases como "No soy como el resto de personas de mi edad" o "Algunas veces soy raro y me equivoco". ¿Siente que no encaja?

Sí, creo que es el sentimiento que intento describir mucho en mi música para intentar entenderlo.

¿Hay diferencias entre la chica que refleja esas composiciones y la Greta verdadera?

A veces.

Pregunto por la Greta verdadera porque casi siempre ha utilizado nombres artísticos en su trabajo. De Ingrid Superstar pasó a Frankie Cosmos. ¿Por qué? ¿Greta Kline no es suficiente para resumir la identidad de su música?

Solo quería un nombre para el proyecto. Ayuda con los conciertos y ahora es el nombre de la banda.

Antes de ser Frankie Cosmos, lanzó muchas canciones a Internet en plataformas como Bandcamp. ¿Qué significan estas grabaciones domésticas para usted? ¿Cómo recuerda ese momento?

Era una manera de seguir la pista de lo que estaba pasando y hacer algo. Recuerdo hacer discos completos en un día, solo sentándome y grabando todas las canciones que había escrito y poniéndolas directamente en Bandcamp y diciendo que estaban listas. Solo para mí misma, realmente, porque nadie las vio.

Su pasión por la música empezó en la niñez. Siendo sus padres actores, ¿nunca pensó en la interpretación en vez de la música?

No, nunca.

Es muy prolífica como compositora. Ha lanzado Vessel el pasado año y ya está colgando cosas de Haunted item . ¿Nunca se queda sin inspiración?

Hay muchas veces que no me siento inspirada, pero solo necesito abrir los ojos y mi mente y reservar tiempo para escribir.

¿Las nuevas canciones de Hounted items tienen algo que ver con las canciones descartadas de Vessel ?

No, no están relacionadas.