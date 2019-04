El Superior avala la anulación de la licencia de la Casa das Atochas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 3 que apoyaba la decisión del Concello de declarar caducada la licencia otorgada a una promotora para levantar un edificio en el solar donde se ubicaban la Casa das Atochas, un edificio okupado, y el bar Odilo, en la calle Atocha Alta. La empresa recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de no ofrecer una prórroga para levantar un inmueble de doce viviendas, garaje, trasteros y local comercial, al considerar que, al haber sido otorgada en 2012, antes de la aprobación del nuevo plan general „en 2013„, la compañía debía volver a tramitar el permiso, cuestión que ratifica el alto tribunal gallego.

En el recurso al fallo del juzgado, la promotora vinculaba la licencia para las obras de demolición de los edificios existentes y canalización de suministros, que sí ejecutó, con la de construcción, pero la sala del TSXG de Contencioso-Administrativo acepta el argumento del Concello de que "no hay vinculación jurídica" entre ambas y, además, señala que pidió el permiso del derribo "cuando había vencido el propio plazo de inicio de las obras" para levantar el inmueble.

También rechaza el alto tribunal que el Ayuntamiento debiera haber advertido a la empresa de la existencia de construcciones en el solar en el que se pretendía construir porque, dice, "no le corresponde a la administración analizar ni ponderar tal circunstancia en el expediente de concesión de licencia" y, subraya, se podrían pedir ambos permisos "de forma independiente". Esta intención, según la sentencia, de "postergar"la edificación descarta que la empresa "tuviera intención de ejecutar la obra", como alegaba. Rechaza también que cumpliera los requisitos para prorrogar la licencia, porque no había "ni rastro" del inicio de la obra y le acusa de cambiar el proyecto, por lo que la licencia ya no sería válida.