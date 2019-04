Nathy Peluso y Soleá Morente entran en el cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia 2019

El Festival Noroeste Estrella Galicia 2019 incorpora a su cartel -encabezado por Patti Smith- novedades con conciertos de Soleá Morente y Nathy Peluso, además de otros nombres como los de Holly Miranda, Jenny and The Mexicats, Las Antonias, Andhrea & the Black Cats y Vudú . Varias de estas incorporaciones coinciden con artistas y grupos que figuraban en el cartel del festival Noroeste de 2018 y que tuvieron que suspender sus conciertos por culpa de la lluvia.





