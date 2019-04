Emvsa aplaza el trámite para licitar la obra de la piscina de O Castrillón

Hasta que el Gobierno local no cuente con los alrededor de dos millones de euros que cuesta la obra y con el proyecto de ejecución no se aprobará el pliego de condiciones de la obra de la piscina de O Castrillón en el consejo de administración de la Empresa Municipal Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa). Así se decidió ayer en la reunión del órgano, tras rechazar la oposición la aprobación del pliego mientras no esté disponible el dinero, que requiere de la aprobación de la modificación del presupuesto „pendiente de pasar por el pleno„ y de la redacción del plan de obras final, que tampoco está hecho.

PP, PSOE y BNG remarcaron que el propio secretario municipal tachó de "irregular" la redacción del orden del día con lo que se pretendía aprobar en la reunión y el asesor jurídico de la empresa municipal lo calificó de "ingeniería legal". Así, el Gobierno local asumió la retirada del orden del día de la cuestión y convocará un nuevo consejo de administración anunció en la tarde de ayer, cuando se pueda disponer de la inversión económica.

Los concejales populares calificaron la situación de "engaño electoral" y criticaron que el Ejecutivo municipal "venda humo" a los vecinos de O Castrillón. PSOE y BNG también mostraron su reticencia a aprobar el asunto, que finalmente quedó aplazado.

El pliego de condiciones para las obras interiores del polideportivo de O Castrillón contempla que los trabajos costarán un máximo de 1,9 millones de euros, más IVA, y que se desarrollarán en un plazo no superior a un año. El pabellón tendrá una superficie útil de 3.062 metros cuadrados y contará con una pista polideportiva con una grada móvil, salas para la práctica de actividades, una piscina y una zona termal, además de un aparcamiento compartido con el supermercado ya construido en la parcela.

Bibliotecas

El alcalde, Xulio Ferreiro, anunció ayer que prevé llevar a Junta de Gobierno Local la semana que viene la encomienda a Emvsa de la remunicipalización de las bibliotecas. Tras varios retrasos en los plazos y, según avanzó el regidor, los técnicos están "finalizando" del informe y dejando todas las cuestiones "claras": "Queremos que no haya dudas jurídicas". El alcalde remarcó que se trata de un proceso, el de recuperar la titularidad del servicio, que también acaban de acometer la Diputación y la Xunta con los parques de bomberos. El Concello pretende mantener a la actual plantilla de trabajadores de la concesionaria.