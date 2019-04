Se amplía el aforo del concierto de Mark Knopfler el 3 de mayo en el Coliseum

Quienes se hayan quedado sin entrada para ver el concierto de Mark Knopfler el próximo 3 de mayo en el Coliseum tienen una nueva oportunidad porque mañana, a partir de las 10.00 horas se reactivará la venta con un pequeño cupo de localidades para las dos zonas disponibles. Las entradas para grada se podrán adquirir a través de la web de Ticketmaster y para pista en Ticketea.

El artista de Glasgow colgó el pasado mes de enero el cartel de "entradas agotadas" para el concierto en el que presentará su nuevo disco, Down The Road Wherever. Además de las nuevas canciones, el ex de los Dire Straits interpretará sus temas imprescindibles y alguna que otra sorpresa recuperada de su repertorio.