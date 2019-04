La plantilla de Nostián suspende la huelga hasta el día 30 para negociar con el Ayuntamiento

Los representantes de los trabajadores de la planta de Nostián y el Concello firmaron esta mañana un acuerdo para suspender la huelga al menos hasta el día 30 y formar una mesa de trabajo para pactar sus condiciones laborales dentro el próximo contrato de la concesión de la planta, que el Ejecutivo prepara para inicios del próximo año. Los trabajadores demandaban que la concesionaria, Albada, se sentase a negociar un nuevo convenio para mejorar su situación salarial, inalterada desde 2013, y exigían al Concello que mediase.

"Creemos que el Concello tiene mucho margen para garantizar el empleo digno en las concesiones municipales y esta es la solución que defendimos desde el principio", explicó tras la firma del pacto la concejala de Medio Ambiente, María García. La edil apuesta por introducir "esas cláusulas necesarias en los pliegos de contratación que recuperen los derechos laborales perdidos en el pasado" en lugar de una "negociación con una empresa que realmente se niega a negociar y a lo mejor puede estar usando la situación para obtener otro tipo de beneficios que no están encima de la mesa en estos momentos y que no tienen que ver con las demandas de los trabajadores".

García manifestó que se trabajará en unas "cláusulas sociales que blinden los derechos laborales" y que sean "obligatorias para la empresa que vaya a gestionar la siguiente concesión".