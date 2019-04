La Xunta calcula que sus pabellones en la ciudad tendrán nuevo gestor en diciembre

Cambiar la concesión de los polideportivos de la Xunta en la ciudad requiere un largo proceso que no se resuelve de un mes para otro ni de un trimestre para el siguiente, sino que se extiende a lo largo de, como poco, un año y medio. Esa es la previsión de Fundación Deporte Galego (FDG) respecto a la nueva concesión de los complejos de Elviña, Agra y A Sardiñeira. A mediados de 2018 el departamento autonómico comenzó a tramitar la rescisión del contrato de gestión tras resolver sus diferencias con la concesionaria, Gaia, algunas de ellas trasladadas a los tribunales; si el proceso en marcha no depara novedades imprevisibles, la adjudicación de la concesión se materializará en diciembre de este año, estiman fuentes de FDG.

Las previsiones no dejan margen a un cambio de titularidad de las instalaciones, aspiración que en su momento admitió el Concello, interesado en la gestión de los pabellones aunque "no a cualquier precio". Las mismas fuentes señalan que avanzan en un proceso que denota la intención de conservar la competencia sobre los complejos, aunque hace apenas un mes manifestaban que los pasos dados y programados "no implicaban necesariamente" que los polideportivos siguieran siendo de la Xunta.

El proceso está a punto de pasar a la fase de exposición pública, durante 30 días, del plan de viabilidad económica de la nueva concesión, para el que se debe finalizar antes el periodo de información pública al que está expuesta la propuesta de estructura de costes del contrato. Este documento recoge una estimación de 2,62 millones de euros en mejoras y ampliación de las instalaciones durante las dos décadas que dure la concesión, más de 210.000 euros por año.

Al plan de viabilidad económica le sucederá la exposición del anteproyecto de obras que se ejecutarán en los tres complejos deportivos, también durante un mes. Antes del verano podrían publicarse los pliegos del contrato, prevé FDG, que pasarán por los debidos trámites comunitarios que exige la ley de contratos para que se inicie la licitación. Gaia mantiene mientras la gestión provisional de los pabellones hasta la adjudicación del contrato, probablemente en diciembre, y la entrada de la nueva empresa.