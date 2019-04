¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 18 de abril

►Filmes y pintura en la Fundación Seoane

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas se puede visitar la exposición Nos dominios da urxencia. Arte e sociedade na Coruña da Transición (1973-1986) y la retrospectiva Jorge Cabezas is back!

Fundación Luis Seoane

San Francisco, 27

►Regreso a los años 80 con Radio Océano

21.00 horas. El grupo coruñés recupera, de la mano de Son Estrella Galicia, temas como Terra Chá y El balcón, en un directo enmarcado en la presentación de su disco recopilatorio Memorias do óxido.

Garufa Club

Riazor, 5

►Actuación de Pablo Castaño y Ugia Pedreira

20.30 h. El cuarteto de Pablo Castaño se une a Ugia Pedreira en A-la-láa, su nuevo álbum conjunto, que harán sonar en el Colón con su fusión de jazz y música gallega.

Teatro Colón / Avenida de la Marina, 7A

►Muestra de los logros de las mujeres negras

La Domus visibiliza las hazañas históricas de las mujeres afroamericanas en Mulleres negras que cambiaron o mundo, abierta de 10.00 a 19.00 h.

Domus

Ángel Rebollo, 91

►Concierto de Cloaca y The Pretty Shirts

22.00 horas. The Pretty Shirts comparte las composiciones de su último trabajo, A few seconds. En el escenario, la banda estará acompañada por el garage y el punk del dúo coruñés Cloaca.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8