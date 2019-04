Once caras para una vara de mando

A Coruña ya conoce quiénes son los aspirantes a ocupar el sillón del alcalde. Frente a las nueve candidaturas que se presentaron en 2015, son once las que tienen marcado en rojo el 25 de mayo en el calendario. Once papeletas, once aspirantes a la Alcaldía. Cinco mujeres y cinco hombres, a falta de conocer el rostro que representará a Gañemos A Coruña, una de las formaciones que presentó su candidatura a última hora del lunes en la Junta Electoral. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy todas las listas. Solo repite como cabeza de cartel el alcalde.

Xulio Ferreiro intentará reeditar mandato en el Palacio de María Pita. El profesor de Derecho y juez se vuelve a poner al frente de Marea Atlántica. En cuatro años ha pasado de liderar una fuerza debutante que contaba con curtirse cuatro años en la oposición y se encontró con una Alcaldía inesperada a someterse al veredicto electoral de los vecinos tras cuatro años de gobierno.

Esperan desgaste pero que este no sea tan hondo que el PSOE le devuelva el adelantamiento de 2015. Los socialistas confían en tener un jefe de Gobierno el próximo domingo y que esto les proporcione un empujón determinante para salir del pozo al que le relegaron las urnas hace cuatro años y salvar el escollo de presentar un rostro desconocido como el de Inés Rey, abogada de 1982, que se impuso en las primarias contra pronóstico. En un posible gobierno de coalición, una posibilidad que todos ven en el horizonte, la Alcaldía dependerá de cuál de los dos partidos se imponga.

La que intentará impedirlo es Beatriz Mato, la elegida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para recuperar la Alcaldía de A Coruña. La tarea se presenta complicada. Para una mayoría absoluta tendrían que subir cuatro concejales, los mismos que perdió de golpe Carlos Negreira en 2015.

El partido no tiene el viento a favor con la fragmentación de la derecha, también en A Coruña, donde se presentan Vox y Ciudadanos, que en todo caso podrían darle la Alcaldía a los populares de cruzar entre todos la frontera de los catorce ediles.

El BNG se presenta con un rostro veterano, Francisco Jorquera, acompañado en el número dos por la única edil que ha tenido en el mandato, Avia Veira, que ha sostenido en solitario la visibilidad de los nacionalistas en el cuatrienio. En sus filas dan por hecho que subirán gracias a un retorno de votos de Marea para tener un papel más decisivo en la próxima legislatura.

Ciudadanos y su agrupación local han vuelto, cuatro años después, a sufrir vaivenes para elegir candidato. La opción del catedrático de Filología José María Paz Gago, promovida desde la dirección gallega, fue descartada por la dirección local para enfado del profesor. La formación en la ciudad optó por la periodista Mónica Martínez, debutante en política. El partido naranja avanza también que el segundo de Martínez será Miguel Pardo de Vera, jurista y economista, socio de un despacho de abogados.

La que hizo puesta de largo esta semana fue María Jesús Herrero, otra mujer que aspirará a la Alcaldía, que acompañó a Santiago Abascal en el concurrido mitin de Palexco. Su segundo será Javier Somoza, candidato al Senado.

El partido del alcalde de Oleiros, Alternativa dos Veciños, comparece por segunda vez en la ciudad, así como en otros municipios de la comarca, con lo que aspira a agrandar su capacidad de influencia en la Diputación provincial. En A Coruña presenta a la Alcaldía a un conocido exmilitante del PSOE, Pedro Armas, tras su paso efímero por Podemos. Quiere ser llave de un gobierno de izquierdas.

Democracia Coruñesa, comandada por el ex presidente de los comerciantes y vecinos de Monte Alto, Miguel Ángel Rosende, se proclama partido heredero del coruñesismo con dirigentes y ex dirigentes vecinales. Su número dos, Esteban Velasco, preside la asociación de Matogrande. Los animalistas de PACMA, que en 2015 obtuvieron un 1,24% de los votos, están liderados por la socióloga Mónica Couto. Repite la Falange, con Felipe Maroto, perito industrial, al frente, pero no UPyD ni Unión Coruñesa. Debuta Gañemos A Coruña, que aún no ha tenido actividad pública.