¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Actuación del grupo Escuchando Elefantes

22.30 h. El dúo de Sílvia Rábade y Carlos Tajes inicia en Mardi Gras su gira We are fine, thank you, con la que ponen fin al parón al que les obligó un accidente de coche.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Espectáculo del colegio Raquel Camacho

18.30 horas. Los alumnos de 5º de Primaria del colegio Raquel Camacho representan O monstro de cores, dentro de los actos de la librería Suévia por el pasado Día del Libro.

Suévia

Vila de Negreira, 32

►Carmen V. Valiña presenta su libro

19.00 horas. La historiadora conversa en Berbiriana sobre su obra Elas, as emigrantes. Mulheres da Terra de Soneira na Suíça, un retrato de la emigración femenina gallega.

Berbiriana

Santiago, 7

►Exposición de Fran Souto y Samuel Ortiz

20.00 horas. Los fotógrafos Fran Souto y Samuel Ortiz inauguran su muestra Territorio [in] Explorado, en la que reflexionan sobre la relación entre el hombre y el paisaje.

Atelier de Fotografía

Plaza de Cortaduría, 3

►Talking Heads, en pantalla en el Colón

20.30 horas. El teatro Colón ofrece el visionado del documental Stop making sense, dirigido por Jonathan Demme, sobre los mejores momentos del grupo de David Byrne.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Tributo a Joaquín Sabina con Sabinaria

22.30 horas. La banda Sabinaria repasa en directo los mejores éxitos de Joaquín Sabina, pasados por el tamiz femenino de la voz de su cantante, Julietta Barro.

Garufa Club

Riazor, 5

►Nando Pereiro inaugura su muestra

20.00 horas. El artista comparte más de 20 piezas, entre pintura y escultura, en Fascinosfera, su primera muestra individual. La exhibición podrá visitarse hasta el próximo 13 de mayo.

Colegio Oficial de Médicos

Riego de Agua, 29

►XVI Festival Solidario Coruña en Directo

19.00 horas. Los Locales Municipales de Ensayo celebran el XVI Festival Solidario Coruña en Directo, que reunirá a ocho grupos de la ciudad a beneficio de la ONG AIRE.

O Túnel (Coliseum)

Francisco Pérez Carballo, 2



Sábado

►Obra infantil de Berrobanbám Teatro

La compañía ofrece en Teatro del Andamio Acouga, una obra para niños a partir de 6 meses. Habrá función a las 18.00 h.

► Gala de la Asociación Cultural Tanxedoira

La entidad festeja su XLI Festival Aniversario Tanxedoira, con el que llenará de música el Centro Civico de Os Mallos.

17.30 horas

►'Historias de un calcetín' en el Fórum

La Canina toma el testigo del ciclo Todo Público con Historias de un calcetín, dirigida a los menores de 3 años.

18.30 horas



Domingo

►Concha Velasco representa 'El funeral'

La actriz lleva al Rosalía El funeral, de su hijo Manuel M. Velasco, que narra el velatorio de una conocida intérprete.

20.30 horas

►Obra infantil de Berrobanbám Teatro

La compañía ofrece en Teatro del Andamio Acouga, una obra para niños a partir de 6 meses. Habrá función a las 12.30 h.

►Comedia para bebés con Caramuxo Teatro

El grupo se lanza al humor con Ñam, articulada alrededor del mundo de la cocina. La representación será en el Ágora.

11.30 y 13.00 horas

►Aline Frazão presenta 'Dentro da chuvia' no Garufa Club

20.00 horas