200 toneladas de basura sin recoger en las calles de A Coruña

"Estamos trabajando en condiciones que no se pueden mantener", denuncia un portavoz de los trabajadores de la recogida de basura, que -según explican los representantes de la plantilla- decidieron anoche "de forma unánime" no salir a realizar el servicio debido a las deficiencias en los vehículos de la empresa de la recogida de basura. El personal ha explicado esta mañana que han quedado sin retirar de los contenedores unas 200 toneladas de basura en calles de distintos barrios de la ciudad.

Los portavoces de los trabajadores de la concesionaria de la recogida de basura, Cespa, aseguran que no recogerán la basura hasta que el Gobierno local y la empresa les "hagan caso" y garanticen que se cumplan las condiciones de seguridad. "No descartamos vaciar (la basura) en María Pita", advierten los representante de los trabajadores. Junto con las deficiencias en los vehículos de la recogida, insisten además en denunciar que la viuda de un trabajador fallecido en accidente laboral no cobró la indemnización, situación que también padecen nueve operarios con incapacitación permanente, y añaden que no tienen ropa de trabajo adecuada y que se paralizaron los cursos de formación.