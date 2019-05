"En el Senado seremos menos y habrá más trabajo, pero asumo el reto"

¿Qué valoración hace de los resultados electorales?

El PSOE ha ganado las elecciones y nosotros hemos sufrido una pérdida de confianza del electorado; quizá por la división que ha habido de la derecha en distintos partidos. Ahora tenemos que seguir trabajando para recuperar esa confianza.

¿Cuál crees que será su papel en el Senado?

Como todos sabemos, el Senado es una cámara de segunda lectura de las leyes y normativas que aprueba en el Congreso. Ahí voy a trabajar en un tema que me gusta mucho porque, como jurista, participar en la elaboración de leyes me parece muy interesante. Como grupo del PP, trabajaré en colaboración con todos los parlamentarios, en defensa de intereses de Galicia, por ejemplo en los presupuestos. Hemos visto como el PSOE, en los últimos, mermaba considerablemente las partidas destinadas a la comunidad y nosotros trabajaremos para que esto no ocurra. Afrontaremos los agravios contra Galicia.

Como abogado, ¿cree que aportará más en el Senado?

La lectura pausada de las leyes te ayuda a mejorarlas. En el Senado siempre se introducen mejoras y me parece muy interesante. Como en el grupo parlamentario seremos menos, pues habrá más trabajo porque tenemos que estar en todas las comisiones que se planteen, pero yo asumo el reto y el trabajo por A Coruña, por Galicia y por España.

¿Cómo fue la experiencia en el Congreso estos cuatro años?

Fue extraordinario, una experiencia muy positiva. He trabajado en temas que me gustan, como el tema de la educación. Estuve trabajando en el pacto de Estado, que me dio mucha pena que no saliese adelante, pero también estuve en el estatuto del artista, en una subcomisión dentro de la comisión de Cultura, que sí se consiguió la aprobación. Participé activamente y me gustó mucho conocer sus problemáticas e intentar darles soluciones. También trabajé en temas de justicia.

¿El resultado de las generales influirá en las locales?

Yo pienso que es una situación totalmente distinta. En las municipales lo que se valora es la gestión del gobierno que haya en ese momento en la ciudad, los candidatos y su proyecto de futuro. Los parámetros que se valoran en unas locales son totalmente distintas a las de las generales.

Es el número 14 de la lista del PP, ¿sería un resultado excepcional que fuera concejal?

No creo que fuera excepcional que ganáramos las elecciones capitaneados por Beatriz Mato. Espero ser concejal, por supuesto, porque me llaman el talismán y trabajaré para que esto sea así. Me gustaría seguir siendo concejal en la ciudad.

Entró en política en 2007, ¿no se plantea dejarlo?

Como mínimo estaré cuatro años más. La política es una actividad muy noble y hoy puedes estar y mañana no. Lo deciden los partidos y los ciudadanos. Nunca dejé mi actividad privada y seguiré mientras mi partido quiera que siga. Hay que saber marcharse y algún día me iré para dejar paso.