Paula Romero, cantante de De Vacas: "Temos o instinto de dicir as cousas que queremos e que é necesario verbalizar"

Cóbrense de flores inspiradas por Frida Kahlo, e en sintonía, din, cos animais que pacen no prado e dos que sacan o nome. Pero De Vacas ten pouco de calma e moito de irreverencia. Desde o Gangnam style, unha das súas primeiras versións, fixéronse visibles nun panorama no que mesturan desde entón hits con humor e cultura galega. Este sábado chegan ao teatro Colón para presentar o seu novo espectáculo, no que estrearán as súas últimas versións desde ás 20.30 h.

Ten percorrido o humor musical no panorama de hoxe?

Creo que si que había un sitio para isto, e que había que empezar a ser un pouco irreverentes no escenario. Supoño que temos unha receita que se agradece.

Comezaron con versións como a de Gangnam style, pero daquela non mudaban os versos. Cando comezou o humor?

Iso estaba alí desde o principio, pero non empregamos sempre a mesma fórmula. No Gangnam style botámonos a cantar en coreano sen sabelo. Aprendímolo de memoria, como sona.

Din que isto comezou polas Spice Girls. Tiñan nostalxia?

Si, totalmente. No 2015 Inés [Salvado], Faia [Díaz] e eu cantabamos xuntas nun coro e, un día, empezamos a falar do moito que nos gustaban. Comezamos a lembrar coreografías, cancións... E dixemos: "Meu deus, esas cancións eran boísimas! Temos que facer un grupo de versións das Spice Girls". Foron o punto de partida.

Nalgúns círculos hoxe están un pouco denostadas

Aínda o outro día tiña unha discusión con alguén que dicía que o que fixeran as Spice Girls era unha merda. Pero eu creo que fixeron que moitas de nós vísemos a música como algo no que podes facer o que queiras. Tiñan un punto irreverente, e iso era o que nos atraía.

En De Vacas tamén teñen ese pouso reivindicativo

Totalmente. Temos o instinto de dicir as cousas que queremos e que é necesario verbalizar. En moitas das cancións metemos mensaxes que nos moven e que moita xente quere escoitar.

A súa versión de El anillo, de Jennifer López... Molestáballes a letra orixinal?

Parécenos dramática. Fala dunha princesa, da forza do home... É algo que detestamos cantar e por iso o facemos. Dámoslle a volta e metemos a incoherencia do que se está a dicir.

Hai música respectable e outra que non para De Vacas?

Cremos que toda canción é versionable. Nun principio colliamos temas comerciais que queríamos espir pero, noutros casos, a transformación é distinta. Poden ser boas cancións, pero decidimos cambialas para contar algo ou para facer humor. Ao final, estamos constantemente facendo probas.