¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Concierto benéfico de Mac N' Rones

22.00 horas. El grupo de los 90 Mac N' Rones protagoniza un concierto a favor de Macarras Sin Fronteras. En escena, les acompañará la banda The Nineties Rock The Machine.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Comienza el tercer concurso de chelistas

20.00 horas. El Soncello Ensemble y la soprano Cristina Suárez Silva inauguran con un recital los actos del tercer Concurso Internacional de Chelistas.

Conservatorio Profesional

Plaza Conservatorio, 1A

►El director Eliah Inbal, al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Esta tarde (20.30 horas), el israelí se pondrá al frente de la Sinfónica de Galicia para dirigir el Kindertotenlieder del primero y la Sinfonía nº 7 del austriaco. Sobre escena estará también la mezzosoprano Okka von der Damerau, que completará con su voz el concierto en el Palacio de la Ópera.

►Cinescultura en el Resis Festival

20.00 horas. El Resis Festival de Música Contemporánea comienza con la videoinstalación de Begoña M. Santiago Cosmos, que contará con música y oferta gastronómica.

Normal

Paseo de Ronda, 57

►Chiki Lora presenta su nuevo disco, 'Ura'

22.30 horas. El exlíder de Canteca de Macao, Chiki Lora avanza en su carrera en solitario con Ura, su nuevo trabajo discográfico, que presentará en directo en el Garufa Club.

Garufa Club

Riazor, 5

►Actuación de Mark Knopfler en el Coliseum

22.00 horas. El fundador de los Dire Straits, Mark Knopfler, aterriza en A Coruña con su gira mundial Down the road wherever, en la que interpreta tanto nuevos temas como sus grandes clásicos.

Coliseum

Francisco Pérez Carballo, 2

►Estreno de una obra sobre María Casares

20.30 horas. Belén Constenla, Nerea Brey y Sonsoles Cordón repasan la vida de María Casares en Despois das ondas, la obra de Ernesto Is ganadora del Premio Rafael Dieste de la Diputación.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►La caída de Lehman Brothers, en escena

Barco Pirata Producciones representa en el Rosalía Lehman Trilogy, en la que se narra la historia de la familia Lehman.

20.30 horas

Sábado

►Música con mensaje con Rozalén

La artista comparte en el Palacio de la Ópera los temas y mensajes sociales de su nuevo álbum, Cuando el río suena...

21.30 horas

►Noche de versiones de Elvis Presley

Greg Miller, uno de los imitadores más destacados de Presley, rememora en Palexco el espíritu del Rey del Rock con el espectáculo Elvis vive.

20.30 horas

►III Ciclo de Música de Cámara no Museo

El Ensemble de guitarras y arpas del CMUS y Sonatas en Trío do Século XVIII actúan en el Museo de Belas Artes.

12.00 horas

► Jornada de lectura de Kids & Us

El centro de inglés realiza en El Corte Inglés de Marineda City el cuentacuentos para niños Welcome to the jungle.

12.00 horas