Los sindicatos denuncian que un 63% de la basura quedó sin recoger

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) cifra en 150 toneladas la cantidad de basura que quedó sin recoger en la noche del miércoles al jueves, en la que salieron a hacer su ruta 16 de los 27 vehículos de Cespa, concesionaria del servicio de recogida de residuos. Por la mañana, en los contenedores, según el sindicato, seguía el 63% de la basura que suele vaciar los camiones, ya que según cálculos del Gobierno local y la empresa, cada noche se recogen 190 toneladas de residuos inorgánicos y 48 de materiales orgánicos, aproximadamente. Ni Concello ni concesionaria confirmaron ayer la denuncia sindical.

A medida que avanza la semana, la flota se recupera, pero aún no han salido todos los camiones para cubrir el servicio. El lunes solo trabajaron dos y ayer lo hicieron 16, aunque "cinco tuvieron que regresar a la central por averías", según informa el secretario general de STL, Miguel´Ángel Sánchez. Además, de los once vehículos que no salieron a hacer su ruta, seis registraron fallos en el sistema de antiatrapamiento. Los trabajadores señalan que estas incidencias "comprometen su seguridad".

La concejala de Medio Ambiente, María García, detalló en Radio Coruña que el Gobierno local encargó una auditoría para conocer el estado de la maquinaria, que reveló que Cuatro de cada cinco camiones de Cespa tenían fallos graves o muy graves en febrero. Ante esto, el Concello ha dado un plazo de diez de´días a la concesionaria para que subsane las deficiencias más urgentes que están relacionadas con la seguridad de los trabajadores.

Para evitar que bolsas y cartones se acumulen junto a los contenedores, algunos camiones salieron durante la jornada de ayer a hacer un servicio que no se pudo completar por la noche. La plantilla apunta, sin embargo, que "esto no es suficiente" para recoger las 150 toneladas de residuos. Las zonas en las que más basura se acumuló, según los trabajadores, fueron O Ventorrillo, Ciudad Vieja, Barrio de las Flores y O Castrillón.

Estas deficiencias en el servicio se iniciaron el pasado lunes, cuando solo salieron dos vehículos a hacer su ruta por diversas averías. Desde entonces, y según el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza, el personal ha intentado reunirse con la empresa para buscar "una rápida solución" pero "todavía no hay convocatoria", dice Miguel Ángel Sánchez, que tilda esta actitud de "falta de interés" por parte de Cespa.

El secretario general revela que la concesionaria del servicio de recogida ha comunicado a algunos empleados que en caso de que los camiones sigan sin salir, procederá a sancionar "o incluso despedir". "Si esto ocurriese, convocamos la huelga", reitera Sánchez.

La plantilla señala que "lo que más le preocupa" son las deficiencias de los vehículos en los sistemas de seguridad. "Estamos arriesgando nuestra salud", sentencia el secretario general de STL, que informa que ayer uno de los camiones de la basura tuvo un accidente en la ronda de Outeiro por el que dos trabajadores sufrieron heridas leves.

La empresa no ha vuelto a manifestarse sobre esta situación pero a lo largo de la semana ha señalado que los camiones que realizan este servicio "pasan todas las revisiones obligatorias que exige la ley" y que cada día se realizan informes para conocer el estado de los vehículos. Unos datos que Cespa envía "a diario" al Concello para realizar un seguimiento del trabajo.

La candidata del PSOE a la Alcaldía, Inés Rey, lamenta la "imagen de ciudad" que provoca "la falta de gestión de Xulio Ferreiro" ante el problema de la recogida de basura. "El Ayuntamiento insta a la empresa a que subsane las deficiencias de los camiones en diez días. Está bien que exija pero parece que el problema es de ayer y llevamos meses sin que el Gobierno local de una solución", dice Rey.