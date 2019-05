La candidata del PP se desmarca de las siglas. "Me presento yo", dice Mato

La candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Mato, sigue la estrategia de su homólogo en Badalona, Xavier García Albiol, y centra la campaña electoral en su persona. "Me presento yo", dijo ayer y explicó que, en las elecciones municipales se decide el futuro de la ciudad, por lo que quiere dejar fuera de la mesa los debates sobre Cataluña o las competencias del Estado. Mato se desvincula así de las siglas del Partido Popular, que en los últimos comicios generales no cosechó buenos resultados, ni en la ciudad ni en el resto del Estado. "Siempre me han dicho que me valga por mí misma", explicó Mato, que el pasado domingo eludió comparecer tras la derrota de su partido en las urnas e, incluso, posar en la foto con sus compañeros de partido.

La candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Mato, propone crear la Escuela Municipal del Mar junto a la playa de Oza. El proyecto se desarrollaría en un edificio de dos plantas con zonas específicas para gimnasio, entrenamiento en seco, aulas de trabajo, talleres para embarcaciones, piscina, salas de usos múltiples y vestuarios. Explicó ayer que esta instalación "está concebida como el gran centro de la promoción del deporte náutico". Además, pretende implantar la Semana Azul para que los escolares tomen contacto con el mar.