El pleno aprueba retirar el título de Hijo Adoptivo a Manuel Fraga

Todos los grupos, excepto el PP, apoyaron ayer la moción presentada por el BNG para instar al alcalde, Xulio Ferreiro, a que retire los títulos de Hijo Adoptivo a los ministros franquistas Manuel Fraga y a Laureano López Rodó, concedidos en 1968 y 1972. La portavoz de los populares, Rosa Gallega, calificaron la iniciativa de "provocación sectaria" e dijeron reivindicar "con orgullo" la figura del que fuera presidente de la Xunta más de una década como referente de "diálogo, lealtad institucional y galleguismo".

Fue la concejala nacionalista Avia Veira la que presentó la moción, tras la petición por parte de varios firmantes de un manifiesto titulado 'No queremos al camarada Fraga como Hijo Adoptivo' que estuvieron presentes entre el público en la sesión. "Ya es hora de recoger el guante", pidió la edil, que tildó al fundador de Alianza Popular de "partícipe y cómplice" de las políticas represivas de la dictadura. Y advertía al resto de grupos de que era una prueba de la "tolerancia cero" de la corporación frente al franquismo. Y dos de los tres grupos restantes así lo entendieron.

La portavoz socialista, Yoya Neira, alertó de que su grupo separa las dos facetas del político gallego: "Distinguimos al Fraga del período predemocrático y al padre de la Constitución o presidente de la Xunta". Además, acusó al PP de pretender derogar a ley de Memoria Histórica cuando hay personas "reclamando encontrar a sus seres queridos asesinados". La popular anunció que los concejales de su grupo iban a votar en contra "rotundamente" y lo achacó a que la comisión de aplicación de la citada normativa estatal en 2009 no incluyó esta medida. Y añadió: "Las mociones no se cumplen, no valen para nada, Fraga seguirá siendo hijo adoptivo, mal que les pese a esta izquierda sectaria".

El concejal de Culturas, José Manuel Sande, calificó al fallecido presidente autonómico de "converso" por haberse integrado en la democracia y defendió la retirada porque "estas distinciones no son honores para la ciudad ni para personas que fundaron partidos con vistas a la democracia".

Antes del debate, el PP pidió que se votara la urgencia de tratar la moción por separado, al contrario de lo que, como explicó el regidor, ocurrió en todo el mandato, cuando se dio el voto afirmativo unánime a que todas estas iniciativas se debatieran. A partir de la aprobación de la moción de ayer se abrirá un trámite que acabará nuevamente en el pleno para retirar la distinción.