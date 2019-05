Simulacro con tintes de película

Pese a desarrollarse dentro de las murallas del Puerto, sin que muchos coruñeses pudieran observarlo al detalle, las fotografías del simulacro organizado ayer por la Armada y la Guardia Civil tenía pinta de película. Y, además, de filme protagonizado por narcotraficantes, muy de moda en los últimos años en la gran y pequeña pantalla. Hasta 700 personas, entre profesionales y actores, estuvieron ayer involucradas en la simulación de un abordaje en alta mar del crucero Azura donde, según el guion, viajaba un alijo de droga y explosivos y varios delincuentes. Los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado y de la propia Autoridad Portuaria destacaban la necesidad de realizar estos simulacros y la garantía de que, de suceder realmente, todos estarían preparados para solucionar el problema.

Y era un problema gordo. De mentira, pero gordo. La Guardia Civil detectaba, dentro de la historia de ficción, la droga, escondida en un crucero, y avisaba a la Armada, que aborda de madrugada el barco desde la patrullera Atalaya. Una vez dentro, se produce un tiroteo con los sospechosos y fallece uno de los narcotraficantes mientras que otras personas del pasaje resultan heridas. La nave llega al muelle de Trasatlánticos de A Coruña y, ya en tierra, se observa el resto de la operación, llevaba a cabo por alrededor de 400 profesionales. Los guardias civiles detienen a los sospechosos, los bajan del barco ya esposados e inician su traslado para seguir la investigaci´´investigación. Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Local, Capitanía Marítima o Subdelegación del Gobierno colaboran en todo el dispositivo. Los heridos son atendidos en un hospital de campaña instalado expresamente en el muelle portuario por personal del servicio de emergencias 061 y de Cruz Roja. Y también se registra el levantamiento del cadáver.

Cruceristas falsos

¿Y quiénes participan como cruceristas? Pues no los de verdad, que en la mañana de ayer paseaban plácidamente por las calles del centro de la ciudad. Los más de 300 tripulantes del barco hicieron de viajeros, aunque estos estaban alertados del simulacro para que no se asustaran en el desembarque al ver a tantos agentes armados en la zona. Haciendo de actores improvisados, los trabajadores fueron evacuados del barco y cacheados para comprobar que no formaban parte del grupo delictivo.

La ficción, según los responsables de las distintas entidades presentes durante el simulacro, salió bien, lo que garantiza que una historia real también se solucionaría con final feliz. La coordinación entre todos, para finalizar la operación en solo 24 horas, es clave, según todos, para hacerlo.