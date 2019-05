Un teléfono que ya puede salvar vidas

La Policía Local „y también Bomberos a través del 092„ cuenta ya con un número de teléfono con WhatsApp para comunicarse con personas que tienen problemas con la transmisión oral, por ejemplo, con usuarios mudos o sordos.

Es un teléfono que no se hará público sino que llegará a los potenciales usuarios a través de las asociaciones de la ciudad y, en caso de que no estén integrados en ningún colectivo, más adelante, podrán solicitar que se les facilite el número para poder avisar a los efectivos municipales en caso de emergencia, según explicó ayer la concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, que tiene delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana. La idea nació después de que el cabo de los bomberos de A Coruña José Rama visitase la Asociación de Personas Sordas (Aspesor) para darles una charla antiincendios, entonces, ellos le contaron que tenían muchas dificultades para comunicar una urgencia, ya que todo se hacía por teléfono.

El bombero Julio Pérez cuenta que sus padres son sordos y que, cuando él era pequeño, tenían fax en casa porque era esa la manera más práctica que tenían para comunicarse con sus amigos también sordos. Ahora, si una persona sorda tiene una emergencia, lo que hace es escribir un mensaje a otra persona que pueda llamar por teléfono para que dé la voz de alarma.

Este sistema, que no es más que un mensaje instantáneo con los servicios de emergencias, permite que la comunicación sea directa. "Tenemos una pantalla en la sala que es un espejo del móvil y, cuando recibimos un mensaje, lo contestamos inmediatamente", explica Eloy Regueira, que forma parte departamento de nuevas tecnologías de la Policía Local.

Explica que los vecinos que tengan este teléfono podrán informarles de sus emergencias y pone por ejemplo que quieran salir del garaje y haya un coche que no se lo permita o que se queden encerrados en el ascensor. "Si es una agresión ya es más complicado", dice Regueira, que asegura que, cada día, reciben en la sala de pantallas muchas llamadas y muy diversas, por ejemplo, preguntándoles los horarios de las procesiones para saber por dónde no podrán circular y a qué horas. Algo que podrán hacer a partir de ahora también las personas con problemas de comunicación oral.

Rama explica que, para los bomberos, saber que dentro de una vivienda hay una persona sorda facilita mucho la intervención. "Sabemos que gritar no va a valer de nada porque no nos van a escuchar, o que el hecho de que nadie nos conteste no significa que no haya nadie", comenta. Actualmente, el parque recibe avisos directamente de los detectores de humo instalados en viviendas de personas vulnerables, como ancianos que viven solos o con movilidad reducida. El servicio está ya disponible, aunque el Concello se pondrá en contacto con las entidades para hacer llegar este número a los interesados en tenerlo. "Lo mantendremos así para asegurar su buen funcionamiento", explicó ayer la concejal, que recordó que, para el resto de la población, la que no tenga problemas con la comunicación oral, los teléfonos 092 y 080 seguirán siendo las vías oficiales de conexión con la Policía Local y con los bomberos.

Fraga recordó ayer que, en el registro municipal hay también contratado un servicio de videointerpretación para que las personas sordas puedan comunicarse sin problemas con los funcionarios.