La plantilla de las bibliotecas afea la falta de "garantías fiables" en la municipalización

La plantilla no funcionaria de las bibliotecas municipales se pronuncia por primera vez y decide plantarse. Durante la tarde del martes, mientras los grupos municipales se enzarzaban por el freno al proceso de municipalización en el consejo de la empresa de vivienda, las trabajadoras se reunían en asamblea y decidían convocar una huelga indefinida a partir del día 20. No por el proceso de municipalización, para el que también tienen críticas, sino por el retraso en el pago de sus salarios, que ayer aún no se había realizado, debido a que el contrato se desarrolla en precario. Advierten además que el Gobierno municipal no le ha ofrecido nunca "garantías reales y fiables" en el proceso de internacionalización, denuncian cambios de criterio en estos tres años y quieren ser parte activa de las decisiones que se tomen y no solo "sufridores de los vaivenes".

Los trabajadores, en nómina de la adjudicataria del servicio de varias bibliotecas, explican que el paro se debe al retraso en el abono de su salario de abril y que se desconvocará una vez este sea satisfecho. El Concello respondía a última hora de la tarde de ayer que ha hecho "todo lo posible para facilitar su tramitación pero la realidad es que el pago y su gestión le corresponde a la empresa". "Con todo, y según pudo saber el Gobierno municipal, el pago está ya desbloqueado y se realizará de forma inminente", afirmó.

La situación podría repetirse en mayo porque el contrato con la empresa, LTM Servicios Bibliotecarios, finalizó el 31 de enero y ahora mismo está en situación irregular a la espera de concretarse el traspaso de la gestión a Emvsa, ahora mismo bloqueado. La plantilla denuncia que se ha quedado en una situación de "vulnerabilidad" e "incertidumbre", con la que piden acabar.

El alcalde, Xulio Ferreiro, informó en la mañana de ayer de que, tras quedarse atascada la ecomienda en Emvsa con el voto en contra del PP y el PSOE, esta semana iniciarán los trámites para un contrato de urgencia "para dar tranquilidad a las personas que hacen tan buen trabajo y que creo que no se merecen ser rehén de esta discusión política". El Gobierno local añadió que el edil de Culturas, José Manuel Sande, prevé reunirse con el comité para "comunicarle los obstáculos que sufrió el proceso de municipalización y los escenarios que se abren".

El comunicado de la plantilla se muestra muy crítico con el proceso de internalización. Expresan un "profundo desencanto y malestar al constatar la incapacidad manifiesta del Gobierno municipal para llevar adelante de forma solvente, rigurosa y fiable" la trasformación del servicio. "Llevamos en esta situación tres meses sin que desde el Gobierno municipal se le de una solución adecuada y definitiva", señalan. Lamenta que "a un mes de las elecciones" el Gobierno local no les ha ofrecido "en ningún momento garantías reales y plazos fiables para su resolución". Denuncia "cambios de criterio, fecha, fórmula y metodología" para "hacer realidad esta promesa" con el "consiguiente desgaste, preocupación y desazón que vivió este tiempo el cuadro de personal sobre su realidad laboral, a la que ahora sumamos los perjuicios del impago de nóminas".

Cuestión de "valentía"

El alcalde censuró ayer el voto en contra del PP y el PSOE por, alegaron, la opinión negativa del secretario municipal y el asesor jurídico de Emvsa. Para Ferreiro, es una cuestión de "valentía" y de "decisión política" porque, replica, la junta de gobierno decidió la encomienda con el informe de la directora de la Asesoría Jurídica (cargo de confianza) y el Oficial Mayor. "Todo es discutible jurídicamente, esto es una cuestión de si creemos en los servicios públicos y de si creemos en su gestión pública", reprochó.