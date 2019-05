Un fuego en el ascensor obliga a evacuar a vecinos del número 38 de Juan Flórez

Un pequeño fuego en el ascensor del número 38 de Juan Flórez provocó una gran cantidad de humo, que fue extendiéndose por todo el edificio y obligó a los Bomberos a evacuar a los vecinos. Sucedía en la mañana de ayer, a las 09.20 horas, y, hasta mediodía, los efectivos del parque de A Grela estuvieron trabajando en el inmueble: primero para sofocar el incendio y, después, para airearlo y sacar a los residentes.

Dos de ellos tuvieron que ser atendidos por problemas respiratorios: una persona fue trasladada al Hospital de A Coruña y otra atendida in situ por una ambulancia. "Estaban todos bastante nerviosos porque el humo se metió en las casas por los patios y las puertas de entrada", explicaba un portavoz de Bomberos. Una decena de efectivos y hasta seis vehículos se trasladaron a la zona para realizar las labores, lo que obligó a cortar un carril de tráfico para su estacionamiento.

La comunidad de propietarios de la Torre de los Maestros, ubicada justo al lado del edificio, denunció ayer que los servicios de emergencias no pueden acceder con vehículos hasta los inmuebles debido a las señales ubicadas en la entrada de la plaza que, dicen, no está claro si es privada o pública y, por tanto, a quién corresponde su mantenimiento. Desde el parque de A Grela explicaron que no fue necesaria la evacuación de personas por la fachada del edificio y que, en consecuencia, no era imprescindible el paso de los vehículos hasta el propio edificio, pudiendo actuar con los camiones aparcados a pocos metros.