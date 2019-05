Los arbustos del laberinto del monte de San Pedro, afectados por un hongo

Los arbustos del laberinto vegetal del monte de San Pedro se encuentran en mal estado, lo que provoca la degeneración de sus hojas. Ante una pregunta del PSOE sobre el estado de este parque, el Concello explica que el deterioro de estos árboles se debe a un hongo pero su tratamiento "no está permitido" en jardines y parques públicos.

Sin embargo, este hongo no es el único responsable del destrozo de los arbustos, Eleagnus ebbingei. Esta especie crece hasta los cinco metros de altura, con hojas perennes de color verde oscuro y pequeñas flores aromáticas. Fuentes municipales detallan que no se ha adaptado correctamente al clima del monte de San Pedro, en el que destacan los vientos marinos cargados de sal. Otra de las razones de su deterioro. Además, algunos usuarios del parque no usan de manera adecuada el laberinto y atraviesan sus barreras vegetales.

El Concello está elaborando una memoria para sustituir los arbustos por otra especie que sea "más resistente y adaptada al medio", como puede ser el metrosidero o laurel, que se encuentran en otros puntos de la ciudad-

Desde su apertura al público, este laberinto de estilo inglés ha permanecido cerrado al público en varias ocasiones por el mismo motivo, el mal estado de sus árboles. En su respuesta al PSOE, el Concello señala que "nunca se ha recuperado satisfactoriamente", por lo que ha ido encadenando problemas que lo dejan en su estado actual, con sequedad en las hojas y falta de vegetación en ciertos puntos.

El laberinto „que tiene 2.000 metros cuadrados„ es uno de los reclamos del monte de San Pedro para los visitantes, pues el objetivo es adentrarse entre los arbustos para conseguir salir a ciegas. El deterioro de las especies provoca que haya huecos que hacen que el juego no tenga sentido, puesto que se puede pasar entre los árboles o ver a través de ellos.