Día Internacional dos Museos en A Coruña | Unha festa para os gardiáns da arte

Son os custodios dun dos grandes misterios do home. Ese que lle empurra a buscar rostros na pedra, a crear novos pigmentos mesturando metais e cores ou a construír, sobre un anaco de tea, paisaxes que ningún ollo humano puido realmente chegar a ver. Os museos, cos seus podios, focos e vitrinas de vidro, gardan amorosamente o froito dese trisco da alma que loita desde os albores dos tempos por se expresar. O seu labor de conservación, e os novos camiños nos que se interna para reforzar o seu diálogo coa sociedade, erixiranse hoxe como protagonistas no Día Internacional dos Museos, que pon o foco este ano na reinvención que están a experimentar estas entidades artísticas.

Os museos como eixes culturais: O futuro da tradición será o lema sobre o que xire a homenaxe, que traerá á cidade máis dunha quincena de actividades vinculadas aos centros coruñeses. Como é habitual nestas datas, o festexo o coroarán as visitas guiadas polos espazos, que ofertarán ademais obradoiros, concertos e algunha que outra proxección. Unha das apostas máis completas correrá a cargo do Museo Arqueológico- Castillo de San Antón, que permanecerá aberto desde as 10.00 ata a medianoite. Durante a xornada, pensada para todos os públicos, a entidade realizará rutas en tres quendas, e botará unha ollada ao pasado cun obradoiro de elaboración de fíbulas e outro de coitelos prehistóricos.

Máis achegado ao presente estará o taller de Afundación, que traballará sobre a mostra do recentemente falecido Alfonso Abelenda, Yo, Abelenda. As obras do coruñés marcarán tamén o camiño dunha visita guiada, que rimará, cando menos na cuestión do nome propio, cos actos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán. O espazo, dedicado á escritora, organiza para este sábado todo un abano de actos que mesturan teatro, verbas e manualidades. Desde as 18.00 horas, poderase gozar no centro da ruta caracterizada Dona Emilia e dun obradoiro de chapas, así coma dun concerto inclusivo, un repaso polos protagonistas de diversos contos da autora e a posibilidade de posar nun photocall.

A interactividade, exemplificada en actividades coma esa, é un dos aspectos que se encomian este 2019 no Día Internacional dos Museos. O seu valor o teñen ben aprendido no Museo de Belas Artes, que quixo combinar observación e participación no programa deseñado para o festexo. Pola tarde, no centro de Zalaeta, haberá un percorrido pola exposición De Sotomayor a Quessada: Tradición e modernidade na pintura galega. A implicación do público virá con Museocine, un obradoiro enfocado nos usos creativos do celuloide, que rematará cun espectáculo de rock do grupo Colorado.

Con propostas alternativas, que se desmarcan da oferta de liñas clásicas maioritaria, resaltan o Muncyt e a Fundación Luis Seoane. A conmemoración do centro científico alongarase desde esta tarde ata o domingo, e incluirá talleres sobre reaccións químicas, o funcionamento dos voos ou o do corazón. A Seoane, pola súa banda, seguirá a exercer coma unha das sedes do Resis Festival. A partir das 20.30 horas, terá lugar nela un concerto do pianista David Durán, comentado polo crítico Paco Yáñez e acompañado pola proxección do documental de Manuel Río Correspondencias sonoras.

A golpe do mellor da arte flamenca, a Fundación Barrié non quere tampouco pasar de longo por esta festividade. O espazo aproveita a súa última exhibición, Trazos maestros. Dibujos holandeses y flamencos del Victoria And Albert Museum, para organizar dúas visitas guiadas, nas que fará un repaso polo Século de Ouro. Coa posibilidade de observar de preto obras de Rubens ou Van Dycke, convivirá a de descubrir o mundo mariño ou o universo. Desde as 10.00 horas, os Museos Científicos darán inicio a unha xornada de portas abertas, con entrada gratuíta aos seus misterios.