La plantilla da tres días más a Cespa para tratar de evitar el paro en la basura

El comité de empresa de Cespa, la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, decidió ayer conceder tres días hábiles más a la compañía, hasta el miércoles 22, para solucionar el pago de las indemnizaciones pendientes por fallecimiento, accidente laboral e incapacidad permanente. La representación de los trabajadores había amenazado el miércoles con convocar una huelga indefinida si Cespa no garantizaba al día siguiente el abono de las compensaciones, ya que previamente había acordado con la empresa que en esa fecha finalizaría el plazo para solventar la situación. Si el próximo miércoles no hay avances y los afectados por el impago de tres indemnizaciones no han recibido el dinero, el comité volverá a convocar paro un día después.

Cespa transmitió ayer al personal en una reunión con sus representantes que debido a que hubo tres días festivos nacionales y autonómicos en la primera mitad del mes no ha podido tramitar con la dirección central de la compañía en Madrid ni con la aseguradora todas las indemnizaciones, sino solo una de las cuatro que estaban pendientes. Por esta razón el comité de empresa concede una prórroga, para que entre el lunes y el miércoles próximos se puedan solventar los trámites.

"Nadie quiere hacer daño a la ciudad ni a los ciudadanos, ni tampoco perjudicar el servicio. Por eso somos flexibles y confiamos en que en tres días, los que hubo festivos, se pueda solucionar el pago de las indemnizaciones", comenta el presidente del comité de empresa, Luis Varela.

El representante de la plantilla confirmó, como el miércoles hizo Cespa, que se ha podido abonar una compensación por incapacidad, pero quedan aún tres, entre ellas la que corresponde a la viuda del trabajador que falleció hace un año en un accidente durante el servicio en Lonzas.

El comité de empresa se reunió también con el área municipal de Medio Ambiente, que le transmitió que el próximo lunes, el día 20, están citados los trabajadores y Cespa en el Consello Galego de Relacións Laborais, que, a propuesta del Ayuntamiento, mediará en el conflicto.