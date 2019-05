"En este país el humor está valorado siempre que sea contra los demás"

Con una larga trayectoria a sus espaldas, Héctor de Miguel Martín— más conocido como Quequé— ha encontrado uno de sus mayores focos públicos en La Vida Moderna, el programa de la Cadena Ser que copresenta con David Broncano e Ignatius Farray. El humorista, rostro también del noticiero LocoMundo, compartirá su sátira esta tarde en Palexco con Humoris Causa, uno de los espectáculos del Encuentro Mundial de Humorismo, que tendrá lugar en Palexco a las 19.30 y a las 22.30 horas.

Se dice siempre que el humor es una vía para quitar hierro a las cosas. ¿Cuántas veces le ha servido a usted de escotilla de salida?

[Ríe] Bueno, a mí la verdad es que ser tonto me ha salvado muchas veces de sufrir, porque te hace un poco inmune a lo que digan los demás. Yo creo que si el humor no existiera no pasaría nada, pero el mundo sería mucho peor.

Para dedicarse a él, ¿hay que hacer hoy mucho oídos sordos?

Sobre todo, hay que tener claro que lo primero es reírte de ti y que sin eso no hay nada que hacer. Luego uno tiene el personaje que tiene, pero está claro que, si no empiezas riéndote de ti, no puedes ir dando lecciones de que tenemos que ponerlo todo en cuestión.

Hablaba Ignatius Farray de la coMMedia como un humor sin fronteras, ¿qué es necesario para que eso se haga realidad?

Ese concepto de la coMMedia que nos salió una vez en La Vida Moderna es muy bonito. Se trata de que se pueda hacer humor de todo y que nadie se ofenda. Para que eso ocurra, yo creo que falta la parte de que nadie se enfade [risas]. Uno de los problemas de la comedia en España es que todo el mundo llama cuando haces un chiste que les afecta. Un partido político, una asociación, una marca€ Van a llamar y se van a quejar. Este es un país en el que el humor está muy bien valorado siempre y cuando sea contra los demás.

Pero el humor sin fronteras ya se ha hecho realidad en su programa.

Sí, sí. Nosotros en La Vida Moderna hemos optado por ir haciendo cosas y, cuando la Fiscalía quiera, paramos.

Lo definía muy bien una vez. "Humor antisistema", decía.

Es que es curioso, porque sí lo puedes llamar humor antisistema, pero hecho desde el propio sistema. Porque la Cadena Ser no es La Tuerka. Yo creo que a la gente le chocaba mucho al principio que tres tarados, con el paraguas de la Ser, dijeran esas chorradas. Yo agradezco que nos haya dejado hacer lo que nos diera la gana.

¿Es todo tan aleatorio como parece?

Totalmente. Al principio lo preparábamos un poco más, pero últimamente la parte de improvisación del programa es casi un 70% o un 80%.

Así se les va tantas veces de las manos.

Sí, muchas veces sales pensando: "Lo que hemos dicho". Pero la mayoría de las veces no pasa nada. Aunque también ocurre lo contrario. Que dices una tontería por la que nunca te imaginaste que se podría crear una polémica, y se crea. Nos pasó por ejemplo el día que dijimos algo de Huelva, que salimos supercontentos, pero de repente se montó un pollo.

Y ustedes pensando que se habían moderado.

[Risas] Sí, y fuimos personas non gratas en Huelva.

El año pasado en declaraciones a una entrevista y el mes pasado por LocoMundo, también se buscó problemas con el independentismo€

Sí, con Pilar Rahola. Es que esto no conoce de ideologías. La ofensa une a la derecha y a la izquierda. Y yo creo que, si nos ponemos a investigar, la izquierda tiene un poco más de culpa.

¿Por qué?

Porque se ofende mucho más fácilmente. Puedes hacer un chiste de veganos, o de animales, y de repente se te ofende todo el sector animalista. La derecha creo que está más acostumbrada a que se rían de ella, porque dan por hecho que todos los cómicos son de izquierdas, y que les toca a ellos. Pero la izquierda nunca sabes por dónde va a venir. A veces comete un exceso de puritanismo.

¿Marca muchas líneas rojas?

Exacto. Últimamente ha tomado la antorcha y es la que nos dice cómo vivir, cómo pensar, hasta dónde tiene que llegar la falda€ Yo entiendo por qué lo hace, pero pienso que se está equivocando bastante. El puritanismo siempre había sido cosa de derechas.

Por La Vida Moderna han pasado algunos políticos actuales. Usted pedía al presidente, ¿lo ve en plató?

A mí me encantaría que viniera Pedro Sánchez, y creo que le vendría muy bien a él más que a nosotros [risas]. A nosotros igual nos caían las hostias por llevarle. Esta temporada pusimos en marcha el concurso de imitadores de Sánchez porque vimos que nadie lo imitaba y fue un fracaso absoluto. No es fácil de parodiar, pero por eso valoro mucho que haya venido al programa gente como Andrea Levy. Ella sabía que era un territorio hostil, y sin embargo vino y salió airosa.

Según su teoría, todo el mundo acabará en la derecha. ¿Habrá un Quequé rancius?

Sí. Creo que es la tendencia natural de todo ser humano, sobre todo si te va bien. Hay casos como el mío en los que tienes que luchar todos los días por no ser de derechas. Si yo votase en función de lo que ingreso, votaría a Vox o al PP. Y como cómico podría hacer la reflexión de: "Menos impuestos y más risas". Cuando dicen eso de: "Qué fácil es ser de izquierdas y ser rico", pienso que es al revés. La gente que tiene dinero y es de izquierdas ha hecho un ejercicio de solidaridad. El que me parece imbécil es el obrero de derechas.

Decía en Loco Mundo que estamos condenados a elegir siempre entre lo malo y lo peor. ¿No desalienta ese nivel político?

Sí, es un poco triste y decadente. Yo siempre digo que en Francia hay segunda vuelta, de modo que en la primera votas lo que te molaría de verdad y en la segunda ya te toca elegir entre Le Pen y otro, y coges lo menos malo. Como en España no tenemos segunda vuelta, nos toca ir a votar como si ya fuera la segunda. Déjate de experimentos y vota como si ya fuera la segunda vuelta, que la liamos.

Usted habla mucho del "sudapollismo", pero ¿de qué no puede pasar?

Es que soy muy radical. Cuando digo que me da igual todo, es un poco verdad [se ríe]. Pero admito que me sería muy difícil prescindir de la comedia, tanto a nivel personal como profesional. Me resultaría muy difícil vivir sin humor.