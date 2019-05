Defensa forzará el desahucio al negarse Hércules a abandonar la fábrica de armas

La concesionaria de la fábrica de armas, Hércules de Armamento, incumplió el miércoles por la noche la orden de desalojo de las instalaciones de Pedralonga decretada por el Ministerio de Defensa, propietaria de los terrenos. Su director, Ramón Mejuto, acudió ayer a la planta y se situó en la garita de acceso al interior de las instalaciones. También lo hizo personal de la delegación de Defensa en Galicia para hacerse cargo de la factoría, como señalaba la orden, motivada por los impagos y la falta de actividad industrial, pero el responsable de la empresa tampoco entregó las llaves, a lo que estaba obligado el día anterior antes de las 20.30 horas, según el Gobierno y otras fuentes consultadas. La negativa a cumplir el mandato ejecutivo y a abandonar la fábrica de forma voluntaria motivará el inicio del expediente de desahucio para que un juez ordene el desalojo y este se lleve a cabo, según informan fuentes de Defensa.

La puerta principal de la planta se le abrió sobre las diez de la mañana a un vehículo con tres representantes de la delegación ministerial, que, tras una media hora en el interior, abandonó el lugar, señalan otras fuentes consultadas. Mejuto y una decena de trabajadores, incluido el personal de seguridad, estuvieron en las instalaciones, que dejaron poco después de que lo hiciera el coche. Las mismas fuentes de Defensa apuntan que no hay constancia de que Hércules de Armamento haya presentado un recurso contencioso-administrativo contra la orden de desalojo del Ministerio, una vía que la ley le permite para defender su permanencia en la fábrica. La interposición del recurso por parte de la empresa no impedía la ejecución del desalojo, como ha recordado esta semana el delegado del Gobierno, Javier Losada. Defensa había desestimado el 15 de mayo un recurso de reposición de la concesionaria contra la caducidad de la concesión por impago del canon, por lo que ese mismo día abrió un plazo de ocho días para desalojar la fábrica, que no se ha cumplido.

Uno de los argumentos dados el miércoles por Hércules para negarse a salir de la factoría de Pedralonga fue que su responsable estaba dispuesto a pagar las cantidades que adeuda por el canon de uso. La empresa también tiene deudas con la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores, según han denunciado los antiguos empleados, vinculados a UGT, en los últimos cinco años. Tampoco hay constancia de que Mejuto haya hecho algún ingreso en las últimas horas.

Concesión a la Universidad

Fuentes de Defensa aseguran también que "representantes de la Universidad de A Coruña y de este Ministerio están en contacto y tratando los términos de una posible concesión" de las instalaciones, trámites que desembocarían en la firma de un contrato puente para que la institución académica y empresas del sector tecnológico local y gallego pongan en marcha, como anunciaron en diciembre, un parque de innovación en parte de la superficie de Defensa en la fábrica de armas.