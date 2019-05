¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►The Soul Jacket presenta su disco

22.00 horas. El grupo comparte su rock del sur con Plastic Jail, su nuevo álbum, en el que apuestan por una apertura musical hacia sonidos más británicos.

Garufa Club

Riazor, 5



►Muestra de fin de curso de la Pablo Picasso

12.00 horas. Los alumnos de la Escola Pablo Picasso exhiben sus trabajos en una muestra de fin de curso, en la que participan más de 50 estudiantes de disciplinas como la fotografía y la escultura.

Fórum Metropolitano

Río Monelos, 1



►Concierto de Operación Triunfo

21.30 horas. Los 16 exconcursantes de Operación Triunfo 2018 ofrecen más de dos horas de música y baile en un directo en el Coliseum, que incluirá su nuevo himno Somos.

Coliseum

Francisco Pérez Carballo, 2



►Mesa redonda sobre el cáncer de mama

16.30 horas. La Unidad de Mama del Hospital HM Modelo organiza una jornada divulgativa en torno al cáncer de mama, en el que intervendrán distintos especialistas.

Muncyt

Plaza do Museo de Ciencia, 1



►La cultura friki aterriza en Expotaku

10.00 horas. Expotaku 2019 abre sus puertas con un extenso programa de actividades, que reunirá hasta las 20.00 h. proyecciones, charlas, torneos, talleres y exhibiciones.

Expocoruña

Juana Capdevielle, 2



►Representación de Elsinor Teatro

20.00 horas. La compañía lleva al estudio de Casahamlet la pieza de Eurípides Hécuba, versionada por Manuel Lourenzo con poemas propios y de Rosa Puga.

Estudio Teatral Casahamlet

Alfonso VII, 11



►Comienza el II Festival Elas Son Artistas

22.30 horas. Llegadas desde Portugal, las músicas de Anarchicks inauguran en Mardi Gras la II edición del Festival Elas Son Artistas, que comenzará de su mano a golpe de punk y rock and roll.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8



►Charla sobre las meigas gallegas

20.00 horas. El exalcalde José Manuel Liaño Flores, clausura el ciclo Páginas coruñesas con la charla Bruxas maléficas y meigas benefactoras en la tradición folclórica gallega.

Sporting Club Casino

Calle Real, 83



►Santiago Lloveres abre su exposición

El artista muestra en el Club Financiero Atlántico más de 30 máscaras, ilustraciones y esculturas, que engloba en su exhibición Más allá del Vórtice.

20.00 horas



►Centro Dramático Galego presenta 'Neorretranca e posmorriña' en el teatro Rosalía

20.30 horas



▶La pintora viguesa Mayoya González comparte su exposición Una mirada optimista, en la que reúne una selección de obras conectadas por su búsqueda de nuevos caminos creativos.

Colegio Oficial de Médicos

Salvador de Madariaga, 66

De lunes a viernes de 12.00–14:00 y de 17:00–20:00h



Sábado

Adrián Costa, Julián Maeso y Javi Skunk realizan una actuación en el Playa Club. La entrada es libre.23.45 horasLa autora visita Moito Conto para hablar de su libro para niños Agni e a chuvia, en el que aborda la esclavitud infantil.12.00 horasEl ciclo sigue con Fluxo, un concierto de composiciones de ensemble, solistas y electrónica en el Paraninfo de la UDC.20.00 horasEl grupo argentino representa en la Sala Gurugú El mundo de Dondo, una pieza para niños a partir de los 2 años.domingo18.30 h.20.30 horas

Domingo

El grupo argentino representa en la Sala Gurugú El mundo de Dondo, una pieza para niños a partir de los 2 años.domingo12.30 y 18.30 horas