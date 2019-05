En defensa de Amancio Ortega en María Pita

Aproximadamente treinta coruñesas se reunieron ayer en la plaza de María Pita "para defender a Amancio Ortega" y sus donaciones. Asegura Flor Veloso, una de las integrantes de la concentración, que se citaron por WhatsApp "indignadas" por las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que denuncia que el fundador de Inditex no paga todos los impuestos que debería.

"Nos hacen falta diez amancios, como dijo Bertín Osborne en El Hormiguero", decía una de las integrantes de la concentración y enseñaba el programa en el teléfono móvil. Se manifestaron sin pancartas, a los pies de María Pita, y se quejaban de que "el español es envidioso" y de que, por ello, "no le gusta que Amancio prospere". "Tú no sabes los camiones anónimos que llegan a las residencias de ancianos con alimentos no perecederos", decían esta mañana, antes de disolverse. Defienden que las donaciones a la sanidad son solo una parte de las que realiza, porque "la mayoría no trascienden".