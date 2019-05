Quejas de residentes en el extranjero que denuncian que no pudieron votar

Cristina Parapar es una coruñesa que reside en París, donde es profesora en la Universidad de la Soborna. Está lejos de casa pero eso no le impide preocuparse por la actualidad política. Hace solo unos días quiso ejercer su derecho a voto, para participar en las elecciones municipales y europeas, pero no lo ha conseguido. "Me quedé sin voto porque no me llegó", confirmó ayer ante los micrófonos de Radio Coruña.

Aseguró que "la situación es la misma para compañeros y amigos no solo de París sino también de Berlín". Un grupo de nueve personas solicitó el voto por correo ante la imposibilidad de acudir a las urnas pero solo dos recibieron las papeletas. "Y todos hicimos el mismo proceso", protestó. Parapar relata que para recibir el voto por correo "hay que declararse residente del país". "Una vez hecho, entras en internet y recibes un código. Hasta aquí es todo muy sencillo pero el problema viene después. Cuando tiene que llegar el voto pero no llega", aclaró.

Ni ella ni sus amigos se quedaron con los brazos cruzados. Querían participar en los comicios y no dudaron en luchar por su derecho. "Fuimos al consulado unos días antes porque veíamos que no nos llegaba nada. Lo único que contestaban es que había que esperar", recordó, y agregó: "Tanto esperamos que no llego nunca".

En el consulado, al que fueron en dos ocasiones por este motivo, compartieron su descontento con otras personas que se encontraban en la misma situación. "Además de que en mi entorno hay muchos españoles que no recibieron su voto estas últimas semanas, en el consulado me encontré con jóvenes que estaban muy motivados por votar pero que tampoco habían recibido nada en sus buzones", analizó, a la vez que declaró que vio "mucho movimiento". También por redes sociales, donde los españoles residentes en París manifestaron su malestar e incluso convocaron una concentración frente al consulado.

Cristina Parapar asegura que esta no es la primera vez que ocurre. Sin ir más lejos, la coruñesa no recibió las papeletas para el 28-A, cuando se celebraron las elecciones generales. "Nada. No pude votar ni en las generales y me ha pasado lo mismo ahora en las europeas y en las municipales", apuntó.

Parapar reconoció que "es muy frustrante" seguir las elecciones por televisión o por internet sin haber podido influir en ellas. "Veo los resultados y los escrutinios y digo 'yo no he podido votar'", confesó, y desveló que "si vuelve a ocurrir, la gente estará más enfadada y habrá mas movilizaciones":

De sus ocho amigos que, junta a ella, solicitaron el voto por correo, solo dos lo recibieron. "Aun así hay un descontento general por este tema", reconoció. Sus compañeros que sí votaron el pasado domingo tuvieron que acudir a "una agencia postal, enviar el voto por correo y pagarlo. Luego España les devuelve el dinero", concluyó.