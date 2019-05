Comienza la temporada de moreras en la ciudad, más en particular en la zona de la Marina, y los viandantes no dudan en acercarse para probar las primeras moras. Aunque todavía están maduras y no tienen mucho sabor, hay quien no puede resistirse y las prueba, ante la atenta mirada de otros vecinos. Las moreras, que se reconocen porque son árboles que dan mucha sombra, son muy resistentes al viento y a la salinidad.