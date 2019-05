Los vecinos del Agra do Orzán celebran hoy un festival por la cultura gallega

La asociación vecinal del Agra do Orzán organiza hoy el festival Ferrados de Letras para homenajear la cultura gallega. La cita comenzará a las 20.30 horas en el centro Ágora. Actuarán los colectivos de baile, canto y poesía de la asociación además del grupo Parabéns, que interpretarán O pito cairo, Lela, No niño novo do vento y Se chove, entre otros temas. La secretaria de la Asociación de Escritoras y Escritores en Lingua Galega, Mercedes Queixas, hablará sobre Antonio Fraguas, a quien se le dedicó el Día das Letras Galegas el pasado 17 de mayo. Además, la coral de la Asociación Cultural-Musical Solfa se subirá al escenario para ofrecer un repertorio formado por obras clásicas, portuguesas y brasileñas.