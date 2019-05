"No creo que sea como el típico músico de rock que va de fiesta, me gusta leer"

Pájaro Sunrise da hoy un concierto en la Domus, a las 20.00 horas, dentro del ciclo Momentos Alhambra.

Toca pop, folk y electrónica. ¿Una mezcla curiosa?

Creo que no hay tanta diferencias entre unas cosas y otras. Hay un terreno común y solo son instrumentos. Luego son canciones pop. Si las canciones te llegan da igual con que las toques, si es una guitarra o un sintetizador o las dos cosas.

En 2011 hizo un parón porque no tenía motivos para tocar, ¿ha recuperado la ilusión?

Sí. Necesitaba parar de tocar en directo. Me gusta vivir tranquilo. No creo que sea el típico de músico de rock de fiesta todas las noches, Me gusta leer, el cine y estar en casa. Estaba saturado. Ahora o llevo bien porque tengo muchas ganas de tocar pero no me siento obligado.

¿Por qué lanzarse a cantar en inglés?

Siempre lo he hecho así. He escuchado muy pocos grupos españoles. Además, cuando empecé a tocar pensaba que si grababa discos en inglés podía ir a otros países.

¿Quién es su referente?

Cambia mucho con el tiempo. Me gusta Hank Williams y es country de los 50. Y también Caribou que es electrónica.