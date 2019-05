Tintín cumple sus 90 años en Viñetas desde o Atlántico

A Coruña como escenario de un cómic, protagonista de una historia y trampolín para jóvenes promesas. Esa es la esencia de Viñetas desde o Atlántico, que arrancará el 5 de agosto con exposiciones, talleres y conferencias para homenajear al cómic.

Habrá un protagonista que todos conocen: Tintín. El joven reportero belga, siempre acompañado de su perro Milú, cumple 90 años y el Salón Internacional del Cómic le reserva un espacio en María Pita. Una asociación de tintinólogos formada por coleccionistas de las aventuras de Hergé organiza una exposición con ejemplares de Tintín en diferentes idiomas.

En esta vigesimosegunda edición, el cartel es obra de Belén Ortega, que el año pasado expuso en Viñetas sus originales de Pájaro Indiano y Millenium. En el póster hace un homenaje al universo de Miyazaki. En él se puede ver a un dragón sobre la torre de Hércules „tiene que aparecer en todos los carteles„ bajo la atenta mirada de los menhires, que cobran vida. "Es espectacular", expone el director del Salón del Cómic, Miguelanxo Prado, quien reveló que este año la organización quiso "poner luz sobre esos artistas que han elegido vías alternativas".

La programación de Viñetas desde o Atlántico está llena de citas ineludibles. La poetisa Yolanda Castaño expondrá su obra O puño e a letra en la que 40 dibujantes e ilustradores gallegos convierten en imágenes y viñetas los poemas de la autora. La creadora británica Isabel Greenberg traerá a A Coruña su primera saga y las fábulas feministas con The encyclopedia of Early Earth y The one hundred nights of Hero.

Jorge Coelho llegará desde Portugal, David Sala desde Francia y Tony Sandoval desde México para conquistar a los visitantes con sus ilustraciones. La lista de dibujantes la completan Abel Alves, Albert Monteys y Antonio Navarro.

Con la celebración del vigesimosegundo aniversario, el concejal de Culturas, José Manuel Sande, revela que Viñetas desde o Atlántico se ha convertido en una iniciativa "consolidada y de excelencia". Además, no se concentra en un solo punto sino que se desarrolla "en muchos espacios de la ciudad". Tanto es así, que este verano las muestras estarán también en la calle, como las figuras de Batman o Mortadelo y Filemón. Por primera vez habrá un exposición en las calles. Será ¿Pintas o dibujas?, comisariada por Jorge Díez y con obras de Fermín Solís, Laura Pérez Vernetti, Mauro Entrialgo y Javier Olivares. Trabajos que están inspirados en El Bosco, Velázquez, Buñuel, Frida Kahlo, Duchamp y Picasso. "Quien no quiera entrar en otras exposiciones, se cruzará con estos paneles por la calle", explica Miguelanxo Prado, que asegura que están en "negociaciones con la Autoridad Portuaria para poder utilizar el espacio que hay entre el Kiosko Alfonso y Palexco".

La sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, será el escenario de la exposición de Canción para afundir flores no mar, de Oliver Añón, obra galardonada con el Premio Castelao de Banda Diseñada. Mientras que la Torre de Hércules hará un repaso a los carteles de las 21 ediciones anteriores del Salón Internacional del Cómic. Las muestras y conferencias centradas en las viñetas no serán las únicas citas para la semana del 5 al 11 de agosto. También habrá talleres y presentaciones editoriales en la carpa de los jardines de Méndez Núñez, así como la tradicional Feria de la Historieta. Los más pequeños también tendrán la oportunidad de introducirse en el mundo del cómic con diferentes actividades. Aunque Viñetas cerrará sus puertas el 11 de agosto, las exposiciones se mantendrán hasta el 8 de septiembre.