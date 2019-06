Los grandes proyectos que aguardan a Inés Rey

La socialista Inés Rey solo tiene pensamientos para el día 15 de junio. Con solo nueve concejales, su única idea es cómo se convertirá en alcaldesa. Es por eso que rechaza tratar asuntos concretos de la gestión municipal, aunque durante la campaña electoral fue desgranando cómo actuará en los grandes proyectos de la ciudad cuya tramitación comenzó ya en el anterior mandato municipal. Negociaciones con otras administraciones o planes de futuro están pendientes de que Rey las aborde de manera inmediata, en cuanto se convierta en alcaldesa.

Alfonso Molina, estación intermodal y Alvedro. La aún candidata del PSOE aprovechó en campaña todo lo que pudo su conexión con Madrid. No solo visitó la ciudad el ganador de los comicios generales, Pedro Sánchez, sino que afirmó en diversas ocasiones que la "sintonía" entre ambos Gobiernos, el local y el central, será completa. Es más, recordó otras épocas en las que, dijo, la coincidencia del socialismo en ambos lugares favoreció el crecimiento de la ciudad.

Con respecto a Alfonso Molina, pidió que arranquen las obras y defendió que no se amplíen los carriles y que se humanice el entorno. De la estación intermodal, su programa electoral 100 medidas para A Coruña que quieres reza que se conseguirá su "inmediata ejecución" y, también dentro de estas promesas, se incluye el "incremento" tanto de rutas como de frecuencias desde Alvedro. Sobre el aeropuerto comentó que una de sus primeras medidas será solicitar "mejoras", en referencia a la puesta en marcha de un nuevo sistema que ayude al aterrizaje y evite desvíos.

El tren al puerto exterior, la conexión entre la autopista AP-9 y la cesión del cuartel de Atocha, una histórica reivindicación del BNG, son otras de las cuestiones que Rey criticó han estado "paralizadas" durante los últimos ocho años y promete ponerlos todos sobre la mesa en cuando llegue a la Alcaldía.

Ciudad de las TIC. El apoyo por parte del Ministerio de Defensa al proyecto de la Universidad de A Coruña a crear la llamada Ciudad de las TIC en los terrenos de la Fábrica de Armas hizo que se convirtiera en una de las promesas más repetidas en la campaña del PSOE. Pero Rey no solo se comprometió a desarrollar este plan sino que lo completó con otras ideas para los terrenos. Con el nombre de La Fábrica, la socialista promete un laboratorio del sector textil porque hasta ahora, dice, "la ciudad no ha aprovechado el liderazgo encabezado por Inditex". Así dice que impulsará un espacio que "alimente" a otras industrias como el audiovisual, la organización de eventos o la producción de contenidos digitales. Por último, también plantea instalaciones deportivas que complementen la piscina que ya existe en la zona y que fue utilizada durante el verano pasado por la ciudadanía.

Puerto. Rey defiende que hay que revisar los convenios de la fachada marítima firmados en 2004 para "adaptarse a los tiempos". Rechaza valorar si habría o no vivienda en el actual muelle de San Diego y considera que hay que estudiar la situación "de manera seria y rigurosa". Para ello, propone fijarse en el modelo Bilbao Ría 2000, que se desarrolló a través de un consorcio. Pese a que el delegado del Gobierno, Javier Losada, anunció que se convocaría la comisión de seguimiento de los acuerdos de hace más de una década y no llegó a suceder, la socialista explicó durante la campaña que se reunirá "cuando el Gobierno local deje de estar ya en funciones". Rey apuesta por una fachada marítima "sostenible, que respete la propia identidad de A Coruña y pensando que hay 39.000 metros cuadrados de espacio público que la ciudad va a recuperar".

Área metropolitana. En los pasados cuatro años fueron varias las reuniones que el alcalde, Xulio Ferreiro, convocó con sus homólogos de la comarca para intentar impulsar una ley de área metropolitana que la constituya como tal. En las últimas conversaciones se habló de una "autoridad única de transporte", que la Xunta, invitada a participar como principal responsable en movilidad comarcal, animó a "concretar". Por esta vía quiere seguir la futura alcaldesa, según explicó antes de las elecciones, y rechaza abrir la posibilidad de la ley autonómica.

"Creo que lo que hay que avanzar es en el consorcio de servicios. Actualmente solo hay un área metropolitana en España, que es la de Barcelona, que tardó muchos años en tener esa ley pero que se inició consorciando servicios", explicó, apostando por estudiar, a través del plan de movilidad, las posibilidades de conexión del municipio coruñés con los de su entorno.

Hospital. Aunque se trata de un proyecto a largo plazo, el PSOE se ha posicionado de manera firme en lo referente a la posible ampliación del hospital o construcción de uno nuevo. La candidata socialista propone extender el complejo "en terrenos adyacentes" al actual, descartando la posibilidad que Pedralonga pudiera ser el destino de un nuevo hospital, como se ha llegado a plantear. Eso sí, Rey ve "imprescindible" que aumente la plantilla del hospital, competencia de la Xunta, porque, dice, "existe una falta de medios humanos".

Mercados. El Gobierno local deja casi cerrados dos proyectos de remodelación de mercados municipales: el de Monte Alto y el de Santa Lucía. En el caso de este último, y tras un enconado conflicto con el Gobierno gallego, el Ejecutivo recibió días antes de las elecciones el proyecto del arquitecto original para remodelar la propia plaza de abastos e incluir un centro cívico en el edificio. Rey apuesta por la idea de la Xunta de instalar el nuevo centro de salud en el inmueble afirmando que "los dos usos son compatibles". Se comprometió en campaña a citarse con la Consellería de Sanidade para desbloquear la situación. "Los partidos están para ponerse de acuerdo y yo me comprometo a no levantarme hasta que se busque una solución", señaló. De Monte Alto no se pronunció, aunque al barrio le prometió una reforma de la plaza y el mercado que podría coincidir con el proyecto ya elaborado.