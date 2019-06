Advertencias previas a la negociación

Hasta ahora los contactos entre Marea Atlántica y PSOE han sido informales. La asamblea de los primeros establecerá el jueves los límites a la negociación y los segundos ya tienen un "marco" desde la Ejecutiva gallega con un margen "elevado" para la agrupación local, dispuesta a sentarse con Marea sin líneas rojas. El resto queda abierto a la negociación, aunque los avisos se producen desde ambos bandos.

Desde Marea Atlántica, Alberto Lema advirtió ayer de que tendrán "otra visión de ciudad" a la hora de acordar con el PSOE. "No nos comportaremos como ellos se comportaron estos cuatro años", recriminó ayer el actual responsable de Empleo y número 5 en la candidatura. Considera que los cuatro años "complejos" vividos hasta ahora tienen como culpable a los socialistas, a los que acusa de no haber tenido "una visión más responsable". "Su oposición no fue elevada de miras ni responsable, pero resultó premiada", lamentó Lema, que insistió en que la manera de trabajar de Marea será distinta. "El PSOE no quiere que nos comportemos como ellos se comportaron con nosotros. Agradezco esa labor autocrítica", añadió.

Ante la insistencia para que Marea Atlántica muestre su posición ante la investidura del próximo día 15, el concejal destacó que será la Rede „la asamblea de la formación„ la que decida el jueves la "postura" del grupo municipal, pero también apuntó que los socialistas también tendrán que decidir si prefieren gobernar solos o en coalición.

El vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, ha confirmado que el partido "aspira a gobernar en solitario" allí donde puede. Aunque no descarta que la "aritmética" de los resultados electorales pueda "determinar otras modalidades", el dirigente socialista cree que es "deseable" tener una "mayoría suficiente". Además, en una entrevista en Radio Coruña-Cadena Ser, Arangüena descartó algún temor por acometer el mandato con nueve concejales, uno menos de los que tuvo en el Gobierno local Marea Atlántica. "Ha influido en el resultado y en la gestión que han llevado las mareas la inexperiencia, no tener bagaje de gestión. Nosotros tenemos sobrada experiencia y capacidad de gestión", defendió, subrayando que en los últimos cuatro años en María Pita, el PSOE propició un "diálogo fructífero".

Es por ello que el socialista pide que los de Xulio Ferreiro no tengan "animosidad ni enconamiento" a la hora de apoyar sus políticas. "Espero que tengan la responsabilidad de permitir que la ciudad avance", reclamó, sin cerrarse a que el próximo día 15 Inés Rey pueda ser investida alcaldesa con el apoyo de Marea Atlántica dejando "detalles" para negociar a partir de ese día. "Es deseable que el día 15 estuviera avanzado cualquier tipo de acuerdo", añadió, reconociendo que hay "distintas posibilidades". Muchas y variadas y todas dependen de unas conversaciones que aún no han arrancado y que se prevén, como mínimo, tensas.