La Audiencia absuelve por falta de pruebas a tres acusados de traficar con droga

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto por parte de pruebas a tres sospechosos de traficar con droga en Finisterre. El tribunal destaca que en las vigilancias realizadas por la Guardia Civil durante seis meses en las viviendas de los acusados, situadas en el mismo edificio, se identificaron "únicamente a seis personas", un número que considera "insignificante. Subraya además que todas tenían relación personal con alguno de los moradores del edificio, "circunstancia que no permitiría definir la visita como alarmante". La Audiencia señala que no se ha determinado a qué piso se dirigían los compradores. Además, en caso de que se supieses, "debería tenerse en cuenta que en las viviendas no vivía únicamente una persona" por lo que no existe delito.