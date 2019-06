"A Coruña no tiene tanto tráfico como para tener estos problemas crónicos"

"A Coruña no tiene tanto tráfico como para tener estos problemas crónicos" Fran Queiruga

No es una cuestión de volumen de tráfico sino de falta de medidas para que no se acumule en ciertas zonas. Así lo cree el hasta hace poco presidente de la Asociación Profesional de la Policía Local, Manuel Aceña. El cruce de la plaza de Ourense con la avenida del Puerto es el punto para el que pide "modificaciones" que resuelvan el "trastorno continuo" para los conductores. "A Coruña no tiene tanto tráfico como para tener estos problemas crónicos", advierte el exrepresentante de los agentes, que apunta que la contaminación se dispara con los coches parados en cola o dando vueltas para encontrar aparcamiento en la zona centro. Aceña destaca que los problemas similares que se registraban en A Grela, en la rotonda de bomberos o en Alfonso Molina se solucionaron, por lo que solicita medidas para la entrada y salida del túnel de O Parrote: "Dentro se circula rápido, pero al salir viene el problema".