Sin "sorpresas" en la investidura

Mañana se reunirá la asamblea general de Marea Atlántica, la llamada Rede, para decidir cómo se afronta la relación con el PSOE, pero ayer el aún alcalde Xulio Ferreiro anunció que en la toma de investidura no habrá "sorpresas", dando por hecho un apoyo de los seis concejales de la formación a que Inés Rey sea la futura alcaldesa de la ciudad. Eso sí, por ahora no augura más acuerdos porque, dice, no tienen ninguna "propuesta" de los socialistas encima de la mesa. Alerta a la todavía candidata del PSOE de que los primeros días son, como fueron en 2015, decisivos

El adiós entre sollozos de Xulio Ferreiro a su etapa en María Pita cumple hoy una semana. Después de estos días de "muchas emociones", habla ya casi como exalcalde y prevé parte del escenario que habrá en el palacio municipal a partir del 15 de junio. Ferreiro desveló ayer que no habrá "sorpresas" en el acto de investidura programado para ese día en el salón de plenos. De este modo, deja entrever que los seis votos de Marea Atlántica irán para que la socialista Inés Rey se convierta en alcaldesa de la ciudad. "Al partido socialista se le dijo lo que iba a pasar presumiblemente", añadió en una entrevista en Radio Coruña-Cadena Ser.

Ferreiro, que ya es parte de la coordinadora de la formación, advirtió de que, pese al más que probable apoyo a la toma de posesión, Marea no tiene sobre la mesa ninguna otra "propuesta". "Estamos esperando y, cuando se tengan, se estudiarán", apuntó, siendo optimista sobre la llegada a acuerdos. "Siempre estaremos ahí para que la ciudad siga avanzando, para seguir siendo una ciudad sostenible, innovadora... Pero no estaremos en vueltas al pasado, pelotazos urbanísticos o menos peso en políticas sociales", alertó a los socialistas.

Ya en tono de exregidor, aconsejó a Rey que tenga en cuenta los primeros compases de la negociación con otros grupos porque dijo, según su experiencia, son cruciales para los cuatro años. "Las decisiones de los primeros días van a marcar todo el mandato. Nosotros arrastramos lo que pasaba en las primeras semanas", relató. Ferreiro calificó de "difícil" la relación con el PSOE desde 2015 hasta este mes de mayo pero, lamenta, "nunca tuve la posibilidad de cambiarlo". Reconoce que en ningún momento hubo "circunstancias para un pacto estable" y no descarta que ahora sí que lleguen a registrarse.

"Rey tiene que mirar cuántos concejales tiene, que tiene uno menos que nosotros", resumió, por lo que destacó el "peso importante" que tendrá Marea Atlántica en la corporación. Sobre el futuro portavoz del grupo „ya que él mismo ejercía como tal, además de alcalde„, Ferreiro considera que cualquiera de los seis concejales son "válidos" y recuerda que son ellos mismos los que decidirán quién los representa.

Sobre los ediles que aún le acompañan en el Gobierno local hasta el día 15, alabó su solvencia y opinó que ser solo diez y las "polémicas generadas artificialmente" les restaron poder de gestión. "Muy pocos grupos humanos podrían haberse sobrepuesto a esto", defendió.