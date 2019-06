El autor del atropello intencionado en el paseo marítimo de A Coruña alega ahora estar muy arrepentido

El conductor condenado a 26 años de cárcel por atropellar a tres jóvenes en el paseo marítimo de A Coruña en octubre de 2017, matando a uno de ellos, ha reconocido esta mañana estar muy arrepentido durante la vista de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a este hombre como autor de un delito de homicidio consumado y dos de homicidio en grado de tentativa.

En la vista celebrada hoy, el Ministerio Fiscal, que también ha presentado un recurso, ha considerado que el joven condenado por homicidio debe serlo por asesinato con alevosía, pues las víctimas estaban totalmente desprotegidas en el momento del atropello, sin posibilidad de respuesta, ya que fueron arrolladas por sorpresa.

Hubo pues "total indefensión" y el conductor era consciente, en el momento de los hechos, de la "oportunidad que se presentaba para vengarse", ha argumentado, si bien lo que salvó a los otros dos jóvenes "fue que iban caminando uno detrás del otro".

Por su parte, la defensa ha solicitado que se rebaje la pena al mínimo legal permitido porque su patrocinado colaboró en la causa, así como que se tengan en cuenta las atenuantes de confesión y embriaguez, rechazadas previamente en la sentencia por el tribunal.

También pide que no se contemple el intento de homicidio de los dos jóvenes que sobrevivieron al atropello porque no había peligro para ellos o en su caso era "mínimo", hubiera sido "fácil" arrollarlos a los tres, sostiene, y además no denunciaron los hechos.

Según los hechos denunciados por la Fiscalía, el acusado había acudido acompañado de un grupo de personas a un pub del Orzán, donde habían consumido bebidas alcohólicas; en un momento determinado, una de sus amigas comenzó a discutir con una exnovia del acusado, tras lo que se inició una pelea entre los dos grupos que iban con ellas.

Esta pelea se saldó con la expulsión del local de tres de las personas que acompañaban a la exnovia del acusado, uno de los cuales era menor de edad.

Alrededor de las 5.09 horas, el acusado se subió a su vehículo acompañado de otras personas y, minutos más tarde, vio caminando por la calle a los tres jóvenes que habían sido expulsados del local tras la pelea, ante lo que, sin previo aviso, aceleró hasta alcanzar los 90 kilómetros por hora, atropelló a dos de ellos y se dio a la fuga.

Uno de ellos fue golpeado directamente y, debido a la fuerza del impacto, voló 33 metros hasta caer sobre los raíles del antiguo tranvía; murió 45 minutos después.

El menor de edad resultó ileso, mientras que la otra víctima sufrió un esguince en la rodilla izquierda y diversas erosiones cutáneas.

La sentencia emitida por la Audiencia Provincial señala que el jurado consideró probado que el sospechoso "ejecutó los hechos con el propósito de acabar con la vida de los tres peatones, aceptando como posibilidad que se produjese la muerte, o lesiones, de todos o alguno de ellos".

El tribunal rechazó las solicitudes de la defensa del investigado para que se estimase la concurrencia de circunstancias eximentes o atenuantes de intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas, de dilaciones indebidas y de confesión.